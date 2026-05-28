7 दिन में सुपरहिट हुई मराठी मूवी 'देऊळ बंद 2', बनी प्रवीण तरडे की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

मराठी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही हैं. रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने तो मराठी इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया है. फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं अब प्रवीण तरडे की 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म 7 दिन में ही सुपरहिट हो गई.

'देऊळ बंद 2' का 7वें दिन का बॉक्स ऑफिस

मोहन जोशी, महेश मांजरेकर और स्नेहल तरडे स्टारर फिल्म ने ओपनिंग वीक में शानदार कमाई की है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 7वें दिन 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने टोटल 25.85 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ग्रॉस 30.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अब आने वाले दिनों में भी फिल्म से अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है.

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इसी के साथ फिल्म 2026 की सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग वीक वाली मराठी फिल्म बन गई है. पहली हाईएस्ट ओपनिंग वीक वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' है. 'राजा शिवाजी' ने 57.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. बता दें कि फिल्म सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने ओपनिंग वीक में ही 15.85 करोड़ का रिटर्न दिया और 158.5 प्रॉफिट परसेंटेज रहा. फिल्म सुपरहिट हो गई है.

'देऊळ बंद 2' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस

फिल्म ने पहले दिन 2.45 करोड़, दूसरे दिन 2.55 करोड़, तीसरे दिन 4.85 करोड़, चौथे दिन 5.9 करोड़, पांचवें दिन 3.4 करोड़, छठे दिन 3.35 करोड़ और सातवें दिन 3.35 करोड़ कमाए.

'देऊळ बंद 2' ने 'धर्मवीर' को पछाड़ा

'देऊळ बंद 2' ने 7 दिन में ही फिल्म 'धर्मवीर' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. 'धर्मवीर' को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म ने 24.67 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ 'देऊळ बंद 2' प्रवीण तरडे की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

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प्रवीण तरडे की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'देऊळ बंद 2'- 25.85 करोड़

धर्मवीर- 24.67 करोड़

Sarsenapati Hambirrao- 15.09 करोड़

धर्मवीर 2- 14.07 करोड़

Mulshi Pattern- 9.4 करोड़