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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाजोल ने लगाया बहन के घर पर पैसा, तनीषा मुखर्जी बोलीं- चेक बुक पर वो ही साइन करती हैं

काजोल ने लगाया बहन के घर पर पैसा, तनीषा मुखर्जी बोलीं- चेक बुक पर वो ही साइन करती हैं

Tanishaa Mukerji: फराह खान ने यूट्यूब पर नया व्लॉग शेयर किया है. इस बाद वो अपने कुक दिलीप के साथ तनीष मुखर्जी के घर पहुंचीं और एक्ट्रेस का आलीशान घर देखकर फराह दंग रह गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 30 May 2026 02:08 PM (IST)
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मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें 'ओम शांति ओम' और 'मैं हूं ना' शामिल हैं. फराह एक जानी-मानी यूट्यूबर भी हैं. वो खुद का यूट्यूब चैनल चलाती हैं. उन्होंने हाल ही में यूट्यूब पर नया व्लॉग शेयर किया है. इस बाद वो अपने कुक दिलीप के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीष मुखर्जी के घर पहुंचीं. उनके आलीशान घर को देखकर फराह चौंक गईं.

'पैसे तो उसी ने दिए हैं'
फराह खान के व्लॉग में तनीषा ने अपने खूबसूरत और विंटेज-स्टाइल वाले घर का टूर कराया. इस दौरान तनीषा ने खुलासा किया कि इस घर को बनाने में उनकी बहन और बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का बहुत बड़ा योगदान है. बातचीत के दौरान जब फराह ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि इस घर को बनाने में काजोल का क्या योगदान रहा, तो तनीषा ने हंसते हुए जवाब दिया, 'पैसे तो उसी ने दिए हैं.' इस पर फराह भी हंस पड़ीं और बोलीं, 'ठीक है, बहुत बढ़िया. हमें तो बस इसी तरह के योगदान की जरूरत होती है.' तनीषा ने आगे मजाकिया लहजे में कहा, 'चेक बुक पर साइन तो वही करती है.' 

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बेहद खूबसूरत है तनीष मुखर्जी का घर
तनीषा का घर पुराने कोलकाता की फील और तुर्की स्टाइल की सजावट का मिक्स है. घर में खूबसूरत सीढ़ियां, अलग तरह की आर्टवर्क और काफी सारी मोमबत्तियां हैं, जो इसे खास लुक देती हैं. घर के माहौल को देखकर फराह खान बोलीं, 'मुझे ये माहौल बहुत पसंद आ रहा है. मुंबई में ऐसा घर मिलना बहुत मुश्किल है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोलकाता आ गई हूं.' इस दौरान बातचीत में तनीषा ने बताया कि उनके घर का ज्यादातर फर्नीचर उनके पुश्तैनी घर से लाया गया है.

जब फराह ने तनीषा से पूछा कि क्या ये उनकी मां का घर है, तो एक्ट्रेस ने कहा, 'हां, ये मेरी मां का घर है. सारा फर्नीचर भी उन्हीं का है, क्योंकि मेरे पापा को घर-गृहस्थी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. मैं लगभग 14 साल पहले यहां रहने आई थी और अब यहीं बस गई हूं. मेरे हिसाब से मुंबई काफी बदल गया है.'

तनीष मुखर्जी के बारे में जानिए
अगर तनीषा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2003 में करण नाथ और डिनो मोरिया के साथ फिल्म 'श्श्श...' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. तनीषा ने इसके बाद 'सरकार', 'नील 'एन' निक्की' और तमिल फिल्म 'उन्नाले उन्नाले' में काम किया. साल 2013 में तनीषा रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी 7' और 'झलक दिखला जा 11' में हिस्सा लिया.  

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Published at : 30 May 2026 02:08 PM (IST)
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Kajol Tanishaa Mukerji
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