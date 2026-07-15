प्रियंका चोपड़ा को पति निक से पता चलते हैं बॉलीवुड के गॉसिप, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास अपनी शानदार बॉन्डिंग और मजेदार बातचीत से अक्सर फैंस का दिल जीत लेते हैं. इस बार निक ने ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनकर खुद प्रियंका भी हंस पड़ीं. आइए जानते हैं आखिर निक जोनास को बॉलीवुड से जुड़ी कौन-सी बात सबसे ज्यादा पसंद है.

प्रियंका ने सुनाया मजेदार किस्सा

सिंगर-एक्टर निक जोनास ने बताया कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद उन्हें सबसे ज्यादा मजा बॉलीवुड की खबरों और गॉसिप से अपडेट रहने में आता है

जोनास ब्रदर्स की नई पॉडकास्ट सीरीज 'हे जोनास!' के एक एपिसोड में निक, प्रियंका चोपड़ा, केविन जोनास और जो जोनास साथ नजर आए. बातचीत के दौरान निक ने मजाक में कहा कि शादी के इन सालों में उन्हें सबसे ज्यादा बॉलीवुड की गॉसिप सुनने में मजा आया.

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प्रियंका ने ली निक की मजेदार खिंचाई

निक की बात सुनकर प्रियंका चोपड़ा ने हंसते हुए कहा, 'हमारी पूरी शादी में तुम्हें सबसे ज्यादा यही चीज पसंद आई? तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया गॉसिप से भरा रहता है.

प्रियंका ने बताया कि कई बार उन्हें किसी बॉलीवुड स्टार के ब्रेकअप की खबर भी निक उनसे पहले बता देते हैं. उन्होंने कहा कि जब वे किसी दोस्त का हाल पूछती हैं, तब निक बताते हैं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है.

प्रियंका की बात पर निक ने हंसते हुए माना कि वे सच में बॉलीवुड की गॉसिप पर नजर रखते हैं.

जब केविन और जो ने उनसे पूछा कि वे किन लोगों की खबरें देखते हैं, तो निक ने किसी का नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा, 'मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वे हमारे दोस्त हैं.

चुपके से फॉलो करते हैं गॉसिप पेज

निक ने ये भी बताया कि वे कुछ बॉलीवुड गॉसिप पेज चुपचाप फॉलो करते हैं.

उन्होंने कहा, 'कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिन्हें मैं बिना बताए फॉलो करता हूं. वहां कई दिलचस्प खबरें मिलती हैं और उन्हें देखना अच्छा लगता है.'

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2017 में हुई पहली मुलाकात

निक और प्रियंका की बात करें तो, दोनों की पहली मुलाकात 2017 में ऑस्कर की आफ्टर-पार्टी में हुई थी और 2018 में उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. उसी साल उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में उन्होंने शादी की, जिसमें ईसाई और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों का पालन किया गया. 2022 में, सरोगेसी के जरिए उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का जन्म हुआ.