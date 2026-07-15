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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJana Nayagan Release Date: 'जन नायकन' की रिलीज डेट अनाउंस, इस दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे थलपित विजय

Jana Nayagan Release Date: 'जन नायकन' की रिलीज डेट अनाउंस, इस दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे थलपित विजय

थलपति विजय की लास्ट फिल्म 'जन नायकन' अब थिएटर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. एक्टर ने पोस्ट कर ये जानकारी दी

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Jul 2026 03:39 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. लंबे अरसे के बाद फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने आ गई है. थलपति विजय ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. थलपति विजय ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की. 

कब रिलीज होगी 'जन नायकन'?

विजय ने पोस्ट कर लिखा- 'जन नायकन' जुलाई 23. पोस्टर में थलपति विजय को पुलिस की वर्दी में देखा जा सकता है. वो आंखों पर चश्मा लगाए दिखे और हाथ में तलवार लिए नजर आए.

फिल्म का रन टाइम

बता दें कि ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला था, इसी कारण से फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हुई. फिल्म डिले होती रही और अब जाकर जुलाई में फिल्म रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म का रन टाइन 3 घंटे 3 मिनट और 52 सेकंड है. 

ये भी पढ़ें- Main Vaapas Aaunga BO: 'मैं वापस आऊंगा' बनी इम्तियाज अली की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग, इस फिल्म को पछाड़ बनाया रिकॉर्ड

फिल्म लंबे समय से चर्चा में है. ये थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. इसी वजह से फैंस के लिए ये फिल्म ज्यादा खास है. विजय ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. थलपति विजय को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. उनका एक्शन अवतार पसंद आता है. 

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

फिल्म को H. Vinoth ने डायरेक्ट किया है. वेंकट के नारायणने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. प्रोडक्शन कंपनी KVN प्रोडक्शन है. फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू जैसे स्टार्स भी हैं. फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ती है. मालूम हो कि फिल्म अप्रैल के महीने में HD प्रिंट में ऑनलाइन लीक भी हो गई थी. इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Jul 2026 03:29 PM (IST)
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