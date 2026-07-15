Jana Nayagan Release Date: 'जन नायकन' की रिलीज डेट अनाउंस, इस दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे थलपित विजय
थलपति विजय की लास्ट फिल्म 'जन नायकन' अब थिएटर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. एक्टर ने पोस्ट कर ये जानकारी दी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. लंबे अरसे के बाद फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने आ गई है. थलपति विजय ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. थलपति विजय ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की.
कब रिलीज होगी 'जन नायकन'?
विजय ने पोस्ट कर लिखा- 'जन नायकन' जुलाई 23. पोस्टर में थलपति विजय को पुलिस की वर्दी में देखा जा सकता है. वो आंखों पर चश्मा लगाए दिखे और हाथ में तलवार लिए नजर आए.
#JanaNayaganFromJuly23 pic.twitter.com/YbvAg0Kvms— Vijay (@actorvijay) July 15, 2026
फिल्म का रन टाइम
बता दें कि ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला था, इसी कारण से फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हुई. फिल्म डिले होती रही और अब जाकर जुलाई में फिल्म रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म का रन टाइन 3 घंटे 3 मिनट और 52 सेकंड है.
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फिल्म लंबे समय से चर्चा में है. ये थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. इसी वजह से फैंस के लिए ये फिल्म ज्यादा खास है. विजय ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. थलपति विजय को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. उनका एक्शन अवतार पसंद आता है.
फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स
फिल्म को H. Vinoth ने डायरेक्ट किया है. वेंकट के नारायणने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. प्रोडक्शन कंपनी KVN प्रोडक्शन है. फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू जैसे स्टार्स भी हैं. फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ती है. मालूम हो कि फिल्म अप्रैल के महीने में HD प्रिंट में ऑनलाइन लीक भी हो गई थी. इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था.
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