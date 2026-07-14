इंद्र कुमार निर्देशित ‘धमाल 4’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म कर रही है. हालांकि शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद चौथे दिन यानी सोमवार को इसकी कमाई में 70 फीसदी से ज्यादा गिरावट भी दर्ज की गई बावजूद इसके इसने मंडे टेस्ट में टॉप किया है. चलिए यहां इसके 5वें दिन यानी मंगलवार की कमाई के आंकड़े जानते हैं, साथ ही ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

‘धमाल 4’ की चार दिनों में कितनी हुई कमाई

‘धमाल 4’ ने रिलीज के पहले दिन 14 करोड़ के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी

दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ का कारोबार किया.

तीसरे दिन फिल्म की कमाई 28.50 करोड़ रुपये रही.

वहीं चौथे दिन ‘धमाल 4’ ने 8.75 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ अजय देवगन स्टारर फिल्म का चार दिनों की कुल कमाई 73.75 करोड़ हुई है

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‘धमाल 4’ 5वें दिन कितनी कर रही कमाई (Dhamaal 4 BO Collection Day 5 Live Updates)

‘धमाल 4’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और इसी के साथ ये हर दिन करोड़ों छाप रही है. फिल्म के 5दिन के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक 0.37 करोड़ कमा लिए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल फिल्म के 5 दिनों का कुल कलेक्शन 74.12 करोड़ रुपये हुआ है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 5 0.37 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन) 9.0% कुल कलेक्शन 74.12 करोड़ रुपये

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‘धमाल 4’ ने चार दिनों में दुनियाभर में कितना कमा डाला?

‘धमाल 4’ को विदेशी ऑडियंस से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कमाई की बात करें को इसने ओवरसीज में रिलीज के चौथे दिन 1.50 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 14.50 करोड़ हो गई है. वहीं दुनिया भर में इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. बता दें कि वर्ल्डवाइड फिल्म की कुल कमाई 102.83 करोड़ रुपये हुई है.