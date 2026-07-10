विंबलडन में प्रियंका चोपड़ा का रोमांटिक अंदाज, रॉयल बॉक्स से पति निक जोनस को किया वीडियो कॉल

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित विंबलडन विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल देखने पहुंचीं. वो सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में बैठकर मैच का लुत्फ उठाती नजर आईं. इस दौरान प्रियंका प्लेयर्स को चीयर करती, तालियां बजाती दिखीं. खास बात ये रही कि उन्होंने अपने पति निक जोनस को भी वीडियो कॉल के जरिए इस खास पल का हिस्सा बनाया. इस पल के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

विंबलडन पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा विंबलडन विमेंस सेमीफाइनल देखने पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. इस खास मौके पर उन्होंने बेज कलर की ड्रेस के साथ मैचिंग हेडस्कार्फ पहना था. प्रियंका सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में हॉलीवुड स्टार सिंथिया एरिवो के साथ बैठकर मैच का आनंद लेती नजर आईं.

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प्रियंका ने निक संग लिया मैच का आनंद

विंबलडन के ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीरों में प्रियंका खिलाड़ियों को चीयर करती और मैच के हर रोमांचक पल का लुत्फ उठाती दिखाई दीं. प्रियंका चोपड़ा की टीम ने भी उनके विंबलडन विजिट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए.

इस दौरान प्रियंका ने अमेरिका में मौजूद अपने पति निक जोनस को वीडियो कॉल कर सेंटर कोर्ट पर चल रहे कैरोलीना मुचोवा और कोको गॉफ के मुकाबले की झलक दिखाई.

मैच जीतकर अपने करियर के पहले विंबलडन फाइनल में पहुंचीं कैरोलीना मुचोवा की विक्ट्री स्पीच की एक झलक भी प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की.

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प्रियंका चोपड़ा का वर्क फ्रंट

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म को बात करें तो आने वाले समय में प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. इसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.