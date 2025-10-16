हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियामणि ने बताई विद्या बालन संग अपने रिश्ते की सच्चाई, कहा- 'हम कभी एक-दूसरे से बात नहीं करते'

प्रियामणि ने बताई विद्या बालन संग अपने रिश्ते की सच्चाई, कहा- 'हम कभी एक-दूसरे से बात नहीं करते'

Priyamani– Vidya Balan Relationship: एक्ट्रेस विद्या बालन और साउथ की स्टार प्रियामणि के बीच खास रिश्ता है. अब साउथ एक्ट्रेस ने बताया है कि वो दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर ही फिल्म इंडस्ट्री में देखा गया है कि स्टार्स का अपने परिवार संग अटपटा सा रिश्ता रहता है. कुछ ऐसा ही रिश्ता साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियामणि और बॉलीवुड की हसीना विद्या बालन के बीच भी है. दोनों ही एक्ट्रेसेस के दादा जी सगे भाई हैं. इस तरह ये दोनों हसीनाएं रिश्ते में एक दूसरे की चचेरी बहन हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियामणि ने अपनी कजिन विद्या बालन संग रिश्ते को लेकर कई बातें शेयर की हैं. 

साउथ की मशहूर अदाकारा प्रियामणि ने CNN न्यूज संग एक इंटरव्यू के दौरान विद्या बालन के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर बात कहीं. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि भले दोनों के बीच बहनों का रिश्ता है लेकिन आपस में कभी टॉकिंग टर्म्स नहीं रहा.

चचेरी बहनें होने के बावजूद नहीं होती बात
प्रियामणि ने कहा- 'भले हम रिश्तेदार हैं लेकिन हमारे बीच कभी टॉकिंग टर्म्स नहीं रहे. लेकिन विद्या बालन के पापा से मेरी बात होती है. उनसे मेरा रेगुलर कॉन्टैक्ट है. अगर वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो मेरे पापा को कॉल करते हैं फिर हमारी बातें होती हैं.'

प्रियामणि ने बताई विद्या बालन संग अपने रिश्ते की सच्चाई, कहा- 'हम कभी एक-दूसरे से बात नहीं करते

इसके साथ ही प्रियामणि ने अपनी चचेरी बहन विद्या बालन के वर्कफ्रंट की भी काफी तारीफ की. उनका कहना है कि वो हमेशा से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस की प्रशंसा करती थीं और अब उन्हें विद्या बालन का इंडस्ट्री में कमबैक करने का भी लंबे समय से इंतजार है. इतना ही नहीं बतौर ऑडियंस वो विद्या बालन के पावर पैक्ड परफॉर्मेंस को भी काफी मिस करती हैं.

प्रियामणि ने बताई विद्या बालन संग अपने रिश्ते की सच्चाई, कहा- 'हम कभी एक-दूसरे से बात नहीं करते

आखिरी बार इस फिल्म में नजर आईं थी विद्या बालन 
विद्या बालन ने हमेशा ही अपने शानदार परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को इंप्रेस किया है. अदाकारा ने अपने अलग–अलग किरदारों से दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. आजकल विद्या बालन बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स में नजर आतीं है लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं. आखिरी बार एक्ट्रेस को 2024 की हॉरर–कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया था. अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.

प्रियामणि के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 
साउथ की ये मशहूर अदाकारा लगातार अपने प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों को इंप्रेस कर रही हैं. आखिरी बार उन्हें मलयालम एक्शन थ्रिलर ऑफिसर इन ड्यूटी में देखा गया. अब हसीना 'जन नायगण' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने वाली हैं. बता दें, ये फिल्म अगले साल जनवरी के महीने में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसके साथ ही प्रियामणि मनोज बाजपेयी संग अपनी हिट सीरीज 'द फैमिली सीजन 3' में भी नजर आएंगी.

Published at : 16 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
Vidya Balan Priyamani Jana Nayagan
