ईरान में 2 हफ्ते से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. महंगाई और करेंंसी में गिरावट को लेकर शुरू हुए ये प्रदर्शन अब पूरे ईरानभर में फैल चुके हैं. इन प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसा भी देखने को मिली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की कोशिश की गई तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे.

हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं- ट्रंप

ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "ईरान बड़ी मुसीबत में है. लोग कुछ ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था लेकिन हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो (ईरान की सरकार) पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो हम दखल देंगे. हम उन्हें वहीं करारा प्रहार करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा.

#WATCH | US President Donald Trump says, "Iran is in big trouble. People are taking over certain cities that nobody thought were really possible... We are watching the situation carefully... If they (governemnt of Iran) start killing people as they have in the past, we will get… pic.twitter.com/w7FZNZHnVP — ANI (@ANI) January 9, 2026

बराक ओबामा को लेकर क्या बोले ट्रंप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब राष्ट्रपति ओबामा पूरी तरह पीछे हट गए थे और ईरानी सरकार ने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

'इस्लामिक गणराज्य किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा'

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 2 हफ्ते से चल रहे प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार (9 जनवरी) को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इस्लामिक गणराज्य किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा. खामेनेई ने आरोप लगाया कि ईरान में ये विरोध प्रदर्शन विदेशी ताकतों के समर्थन से कराए जा रहे हैं, जिनका मकसद इस्लामी शासन को अस्थिर करना है. ईरान में इन आक्रामक प्रदर्शन के चलते इंटरनेट सेवा और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल पर भी रोक लगा दी गई है.

