एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी

Road Accident Treatment Scheme: देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें लगभग 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है. बड़ी संख्या में मौतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि घायलों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता. हादसे के बाद सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की होती है. अस्पताल इलाज शुरू करने से पहले रकम पूछते हैं. कई बार साथ में कोई अपना नहीं होता और अगर होता भी है.

तो तुरंत इतने पैसे जुटा पाना मुश्किल हो जाता है. इसी बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार एक नई कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लाने जा रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस स्कीम को देशभर में लॉन्च करेंगे. जिससे सड़क हादसों में घायल लोगों को बिना देरी के इलाज मिल सके.

कैसी दुर्घटनाओं पर लागू होगी यह योजना?

यह योजना मोटर वाहन के इस्तेमाल से होने वाली हर तरह की सड़क दुर्घटना पर लागू होगी. यानी हाईवे हो, शहर की सड़क हो या गांव का रास्ता, किसी भी जगह अगर वाहन से जुड़ा हादसा होता है तो पीड़ित इस स्कीम के तहत कैशलेस इलाज का हकदार होगा. इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि हादसा किस तरह का था या वाहन कौन सा था. जैसे ही दुर्घटना होगी.

घायल को तय अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा और इलाज के लिए पहले पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एंबुलेंस, पुलिस या आम लोग बिना किसी डर के घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचा सकेंगे. समय पर इलाज मिलने से गंभीर मामलों में जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. सरकार का साफ मकसद यही है कि इलाज पैसों की वजह से न रुके.

कितने रुपये तक मिलेगा कैशलेस इलाज?

सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ से शुरू किया था, जिसे बाद में छह राज्यों तक बढ़ाया गया. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की कैशलेस उपचार योजना, 2025 के तहत हर पीड़ित को हादसे की तारीख से अधिकतम सात दिन तक प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.

इतने लोगों के दिया जा चुका है फायदा

लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6833 मामलों में इलाज का अनुरोध आया, जिनमें 5480 पीड़ित पात्र पाए गए. मोटर वाहन दुर्घटना कोष से अब तक 73.88 लाख रुपये से ज्यादा की रकम इलाज पर खर्च की जा चुकी है. सरकार का मानना है कि देशभर में लागू होने के बाद यह योजना हजारों जिंदगियां बचाने में मदद करेगी.

