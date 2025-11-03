Prithviraj Kapoor Birth Anniversary: पृथ्वीराज कपूर की बेस्ट फिल्में ओटीटी पर देखें यहां, दिल हो जाएगा खुश
Prithviraj Kapoor Birth Anniversary: पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार थे. उनकी बर्थ एनिवर्सरी के खास मौके पर देखिए उनकी बेस्ट फिल्में जिनका मजा अब आप घर बैठे भी ले सकते हैं.
हिंदी सिनेमा की दुनिया में अगर किसी ने अपनी मजबूत आवाज, बेहतरीन अदाकारी और सादगी से लोगों का दिल जीता है, तो वो हैं पृथ्वीराज कपूर. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर पूरा फिल्म जगत उन्हें याद कर रहा है. पृथ्वीराज कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीय फिल्मों को नई पहचान दी. उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और फिर फिल्मों में अपनी मेहनत और हुनर से बड़ा नाम बनाया.
कपूर परिवार की विरासत की शुरुआत भी पृथ्वीराज कपूर ने ही की, जिन्होंने अपने अभिनय से साबित किया कि असली कलाकार वही है जो हर रोल में खुद को ढाल ले. उनके डायलॉग बोलने का अंदाज और स्क्रीन पर मौजूदगी आज भी लोगों को याद है. अगर आप भी उस दौर की असली अदाकारी को महसूस करना चाहते हैं, तो ओटीटी पर उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में ज़रूर देखें.
मुगल-ए-आजम
‘मुगल-ए-आजम’ इंडियन सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का निर्देशन के. आसिफ ने किया था और यह साल 1960 में रिलीज हुई थी. फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने बादशाह अकबर का दमदार किरदार निभाया था. फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला लीड रोल में थे. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
आवारा
'आवारा' 1951 की एक क्लासिक इंडियन फिल्म है, जिसका निर्देशन राज कपूर ने किया था. फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने जस्टिस रघुनाथ का किरदार निभाया था. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिल्म में पृथ्वीराज कपूर के अलावा नरगिस और राज कपूर लीड रोल में थे.
कल आज और कल
‘कल आज और कल’ साल 1971 में रिलीज़ हुई एक पारिवारिक फिल्म है, जिसका निर्देशन राज कपूर ने किया था. इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर तीन पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था. इस फिल्म को जी5 पर देखा जा सकता है.
आलम आरा
आलम आरा’ साल 1931 में रिलीज हुई थी और इसे इंडिया की पहली बोलती फिल्म माना जाता है. इसका निर्देशन अर्देशिर ईरानी ने किया था. 'आलम आरा' में पृथ्वीराज कपूर ने किसी मुख्य भूमिका की बजाय एक खलनायक की भूमिका निभाई थी, जो कि फिल्म के मुख्य कलाकारों में से एक थे. इस फिल्म को यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
सिकंदर
‘सिकंदर’ साल 1941 में रिलीज हुई एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर महान का दमदार किरदार निभाया था. इस फिल्म का आनंद आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं.
