शाहरुख खान ने संडे, 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस स्पेशल डे पर मुंबई में पूरे जोश के साथ 'एसआरके डे' मनाया गया. हालांकि शाहरुख खान ने इस साल अधिकारियों की सलाह के चलते मन्नत से हाथ हिलाकर फैंस को ग्रीट नहीं किया, लेकिन वे एक फैन मीट में ज़रूर शामिल हुए, जहां उन्होंने एक ग्रैंड केक भी काटा और अपने फैंस से बाते भी की. इसी दौरान, शाहरुख खान से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने बच्चों आर्यन और सुहाना को, जो अब एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं उन्हें कोई सलाह दी है.

क्या आर्यन-सुहाना को सलाह देते हैं शाहरुख खान?

इस सवाल के जवाब में, शाहरुख खान ने कहा, "मैं उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती. मैं 35 सालों से फ़िल्मों में काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत सारा बोझ है. 'अरे यार, पापा की तो सुननी पड़ेगी क्योंकि वो शाहरुख खान हैं.' मैं नहीं चाहता कि उन पर भी ये बोझ रहे."

शाहरुख खान ने आगे कहा, “एक्टिंग में सुहाना और राइटिंग-डायरेक्शन में आर्यन, ये सब वे खुद करते हैं. और जब उन्हें ज़रूरत होती है, तो वे मुझसे पूछते हैं कि कुछ कैसा लग रहा है और मैं उन्हें अपना नज़रिया बताता हूं. कभी यह अच्छा होता है, कभी बुरा. लेकिन मैं उनसे कहता हूं, 'तुम वही करो जो तुम्हें करना है'."

View this post on Instagram A post shared by D'YAVOL X (@dyavol.x)

शाहरुख खान ने मन्नत से वेव क्यों नहीं किया?

सालों से, हर 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन मनाने के लिए हज़ारों फैंस का मन्नत के बाहर इकट्ठा होना एक परंपरा रही है, अपनी आइकॉनिक बालकनी से हाथ हिलाते हुए शाहरुख खान का फैंस को ग्रीट करना हर किसी लिए एक यादगार पल रहा है. हालांकि, इस साल का जश्न थोड़ा अलग था. बालकनी से वेव करने से बचने के बाद, जवान स्टार ने एक्स (पहले ट्विटर) पर माफ़ी मांगी और बताया कि अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्हें बाहर न निकलने की सलाह दी थी.

उन्होंने लिखा, "अधिकारियों ने मुझे सलाह दी है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं... समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए... मैं आपको आपसे मिलने से ज़्यादा मिस करूंगा."

शाहरुख खान की 'किंग' के बारे में

शाहरुख खान के बर्थडे पर फिल्म निर्माताओं ने सुहाना खान के साथ उनकी अपकमिंह फिल्म के ऑफिशियल टाइटल की अनाउंसमेंट का वीडियो जारी कर फैंस को तोहफा दिया. 'किंग' 2026 में रिलीज़ होगी और इसमें दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, अभय वर्मा और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में होंगे. सिद्धार्थ आनंद निर्देशित ये फिल्म अभी प्रोडक्शन में है.