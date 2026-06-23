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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'370 रुपये बिरयानी' कॉन्ट्रोवर्सी: राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए प्रणित मोरे, मीडिया से नहीं की बातचीत

'370 रुपये बिरयानी' कॉन्ट्रोवर्सी: राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए प्रणित मोरे, मीडिया से नहीं की बातचीत

₹370 Biryani Row: '370 रुपये बिरयानी' कॉन्ट्रोवर्सी मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए. इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का कई जवाब नहीं दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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'370 रुपये बिरयानी' कॉन्ट्रोवर्सी में जाने-माने स्टैंडअप कॉमेडियन और 'बिग बॉस' फेम प्रणित मोरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. वो 22 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सामने पेश हुए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. प्रणित मोरे के साथ वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा भी NCW के ऑफिस पहुंचे, जहां दोनों से '370 रुपये बिरयानी' टिप्पणी को लेकर पूछताछ हुई.

मास्क पहनकर पहुंचे प्रणित मोरे
न्यूज एजेंसी PTI ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा ₹370 वाली बिरयानी कमेंट विवाद के मामले में NCW के सामने पेश होते नजर आ रहे हैं. NCW ऑफिस पहुंचते वक्त दोनों ने मास्क पहन रखा था. वहां मौजूद मीडिया ने उनसे सवाल पूछने और उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और सीधे अंदर चले गए.

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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हाल ही में हिमांशु जांगड़ा नाम का एक लड़का प्रणित मोरे के शो में पहुंचा. इस दौरान उसने बताया था कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था और उसने उसके लिए चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे. यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब लड़की ने हिमांशु से कहा कि वो उसे घर छोड़ दे तो उसने अपने पैसे वसूलने की बात कही. हिमांशु ने कहा कि जब उसने उस लड़की पर 370 रुपये खर्च किए तो बदले में वो फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था. इसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है. 

माफी मांग चुके हैं प्रणित मोरे
हैरानी की बात ये है कि हिमांशु जांगड़ा को रोकने और उसका विरोध करने के बजाय प्रणित इसका समर्थन करते रहे और उसके भद्दे कमेंट्स पर हंसते रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने शो की इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया. मामला बढ़ने के बाद प्रणित मोरे ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए माफी मांगी. इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर भी लोगों से माफी मांगते हुए सफाई दी. 

हिमांशु को नौकरी से निकाला, इंस्टाग्राम किया बंद
हिमांशु जांगड़ा के बयान को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि उसकी नौकरी चली गई. वो गुरुग्राम स्थित डिजाइन कंपनी स्टारविक डिजाइन में वेब डेवलपर का काम करता था. इस विवाद पर उसने माफी भी मांगी थी और अपना इंस्टाग्राम एकाउंट भी डिएक्टिव कर दिया था. 

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Published at : 23 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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