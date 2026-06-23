राही के सामने आएगा प्रेम का सच, पूर्वी की नई चाल में फंस जाएगी स्नेहा

टीवी की दुनिया में इन दिनों ड्रामा अपने चरम पर है और आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. कहीं साजिशें रिश्तों को तोड़ती नजर आएंगी, तो कहीं छुपे राज खुलने से परिवारों में तूफान मचेगा. इमोशन, धोखा और हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर इन 5 शोज में कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है.

'अनुपमा'

टीवी के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब प्रेम अपनी नफरत और जीत की जिद्द में आकर अनुपमा की रेसिपी डायरी चोरी कर लेगा. घबराहट में वो इस डायरी को अपने घर की दराज में छिपा लेगा. इसी बीच तोषू, प्रेम को डायरी चुराते हुए देख लेता है. वो अनुपमा को सच बताने के बजाय प्रेम को ब्लैकमेल करेगा. वहीं दूसरी तरफ, राही को प्रेम की दराज से अनुपमा की वही डायरी मिल जाएगी. इस खुलासे के बाद प्रेम अपनी पत्नी राही की नजरों में पूरी तरह गिर जाएगा.

'गंगा माई की बेटियां'

टीवी शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. पूर्वी, स्नेहा को फंसाने के लिए एक बड़ा खेल खेलेगी और घरवालों के सामने रोने का नाटक करेगी. वो झूठा आरोप लगाएगी कि स्नेहा ने उसे घर से निकलने के लिए कहा है. पूर्वी की बातों पर भरोसा करते ही दुर्गावती का गुस्सा भड़क जाएगा और वो स्नेहा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी.

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'वसुधा'

'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा झटका देखने को मिलेगा. चौहान परिवार के सामने वसुधा की 'जीरो सेल्स' का सच आएगा, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी. चंद्रिका की दी चुनौती के पहले ही दिन वसुधा को बाजार में अपमान झेलना पड़ेगा, जहां उसके बनाए अचार की एक भी बोतल नहीं बिकेगी. हालांकि, वह इस बात से अनजान है कि उसकी इस नाकामी के पीछे समर की शातिर चाल है, जिसने उसे रोकने के लिए पूरा खेल रचा है.

'तुम से तुम तक'

'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा. राजनंदिनी के कंगन अनु के हाथों में देखकर आर्यवर्धन का गुस्सा भड़क जाएगा और वो जबरदस्ती कंगन छीनकर गायत्री मां से सवाल करेगा. वहीं, बंद कमरे का राज खोलने की कोशिश में अनु को आर्यवर्धन रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे सख्त चेतावनी देता है. दूसरी तरफ, झेंडे चरण को किडनैप करने का प्लान बनाता है, लेकिन आर्यवर्धन बीच रास्ते में ही उसे पकड़ लेता है. इसी बीच यश की गलती से गायत्री मां घायल हो जाती हैं, जिससे आर्यवर्धन का गुस्सा और बढ़ जाता है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में विरानी परिवार में बड़ा तूफान आने वाला है. पार्थ, शांतिनिकेतन को बेचने के लिए चोरी-छुपे डील करता नजर आएगा और करण की पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करेगा. वैष्णवी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन सच सामने आने पर पार्थ का खतरनाक रूप देखने को मिलता है और वो उसके साथ बदसलूकी करेगा. वहीं, तुलसी को भी झटका लगता है जब पार्थ नशे में घर लौटता है. अब तुलसी के बड़े फैसले से नंदिनी और उनके बीच टकराव बढ़ेगा, जिससे पूरे परिवार में हलचल मच जाएगी.

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