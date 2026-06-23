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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब इस एक्टर के लिए मुंबई की सड़क पर नंगे पैर दौड़ पड़ी थीं रेखा, आज है उनका जन्मदिन

जब इस एक्टर के लिए मुंबई की सड़क पर नंगे पैर दौड़ पड़ी थीं रेखा, आज है उनका जन्मदिन

Raj Babbar Birthday: अपनी फिल्मों और खूबसूरती के अलावा रेखा ने अपने अफेयर से भी हर किसी का ध्यान खींचा हैं. एक एक्टर के लिए तो रेखा ने मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जगह में नंगे पर ही दौड़ लगा दी थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jun 2026 12:15 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा रेखा ने अपनी फिल्मों और अदाकारी के साथ-साथ फैंस के बीच अपने अफेयर से भी खूब सुर्खियां बटोरी है. विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ उनके अफेयर के खूब चर्चे हुए थे. वहीं जाने-माने एक्टर राज बब्बर के साथ भी उनका नाम जुड़ा था. राज ही वो एक्टर हैं जिनकी वजह से रेखा कभी मुंबई की सड़क पर नंगे पैर दौड़ पड़ी थीं.

74 साल के हुए राज बब्बर

रेखा और राज बब्बर से जुड़े इस किस्से की बात आज राज बब्बर के जन्मदिन के खास मौके पर. राज बब्बर आज (23 जून) अपना 74वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टूंडला में  हुआ था. फिल्मों में हीरो के किरदार निभा चुके राज ने बड़े पर्दे पर निगेटिव किरदार भी अदा किए हैं.

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रेखा से था राज का अफेयर

अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप के बाद रेखा अकेली पड़ गई थीं. वहीं अपनी पत्नी और एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर भी खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे. ऐसे में जब रेखा और राज ने साथ में काम करना शुरू किया तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे.

जब इस एक्टर के लिए मुंबई की सड़क पर नंगे पैर दौड़ पड़ी थीं रेखा, आज है उनका जन्मदिन

IB Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'हां रेखा ने उस तरह से मेरी मदद की थी जैसे हालातों में मैं था. रेखा भी अपने लंबे रिलेशनशिप के टूटने के बाद बिखरी हुई थीं. वह भी उस दुख से बाहर निकलना चाहती थीं. मेरी भी ऐसी ही हालत थी. उस वक्त हम दोनों साथ में काम भी कर रहे थे. ऐसे में हम दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बन कर उभरे थे. क्योंकि हम एक दूसरे की परेशानी और दुख को समझ पा रहे थे.'

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राज के कारण सड़क पर नंगे पैर दौड़ी थीं रेखा

रेखा के सड़क पर नंगे पर दौड़ने के किस्से की कहीं आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हैं, लेकिन IB Times की एक रिपोर्ट में ही इसके बारे में भी बताया गया था. राज और रेखा के बीच एक बार तीखी बहस हो गई थी और गुस्से में रेखा ने मुंबई की सड़क पर नंगे पैर ही दौड़ लगा दी थीं वो भी भीड़ भाड़ वाली जगह में. सड़क पर मौजदू एक चश्मदीद ने बताया था कि एक्ट्रेस को सड़क पर नंगे पैर देखकर वो हैरान हो गए थे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Rekha Raj Babbar Raj Babbar Birthday
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