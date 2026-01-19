हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप हमारे गौरव हैं..' ए.आर रहमान के सपोर्ट में उतरे परेश रावल, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही ये बात

एआर रहमान के हालिया बयान पर मचे बवाल के बाद अब हेरा फेरी एक्टर परेश रावल उनके सपोर्ट में उतर गए हैं. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर म्यूजिशियन को देश का गर्व बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 01:53 PM (IST)
कंपोजर ए आर रहमान के हाल ही में दिए गए एक बयान ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया. दरअसल, उन्होंने इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव को लेकर अपनी बातें रखी थीं. लेकिन, उनके इस राय के बाद नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई. हालांकि, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी.

लेकिन, लोगों ने उनको ट्रोल करना बंद नहीं किया.ऐसे में अब हेरा फेरी एक्टर परेश रावल उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए.बता दें एआर रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है. बीते कुछ सालों से उनके पास ज्यादा काम नहीं है.अब बहुत ही कम उनका गाना सुनने को मिलता है.

एआर रहमान ने दिया था ये बयान

अब हाल ही में उन्होंने अपने हालात के बारे में एक वीडियो शेयर कर बात की थी. उन्होंने कहा था कि शायद वो मुस्लिम हैं, इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है.रहमान का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और खूब बवाल मचा.कंगना रनौत, शंकर महादेवन और शान जैसी हस्तियों ने उनकी खूब आलोचना की.

परेश रावल ने सपोर्ट में कही ये बात

वहीं, परेश रावल ने एक्स पर एआर रहमान की एक वीडियो को री-शेयर किया, जिसमें वो देश की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. परेश रावल ने उसके बाद हाथ जोड़े हुए इमोजी के साथ लिखा,'हम आपसे प्यार करते हैं, सर.आप हमारा गर्व हैं.'परेश रावल के पोस्ट को देखने के बाद जहां लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की.

वहीं, कुछ लोगों ने परेश रावल को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया.परेश रावल से एक यूजर ने कहा कि बस उनके लिए ही एआर रहमान गौरव हैं. वो हम की जगह, अपने लिए ही इस बात को लिखें.बता दें पिछले कुछ समय से एआर रहमान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं.ट्रोल किए जाने के बाद उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और अपने बयान के बाद पहली पोस्ट शेयर की थी,जिस पर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है.

एक्स पर रविवार को रहमान ने वीडियो मैसेज शेयर किया था. उन्होंने सीधे तौर पर कंट्रोवर्सी के बारे में बात ना करके भारत, संगीत और संस्कृति के साथ अपने रिश्ते की बात रखी.उन्होंने बताया था कि कैसे म्यूजिक हमेशा लोगों और परंपराओं से जुड़े रहने का उनका तरीका रहा है.

Published at : 19 Jan 2026 01:53 PM (IST)
Paresh Rawal A R Rahman Phir Hera Pheri
