रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में कब क्या हो जाए ये तो किसी को भी समझ नहीं आता है. टीआरपी में नंबर वन का पोजिशन हासिल करने के लिए मेकर्स कुछ भी करते रहते हैं. अनुपमा अपने घर से निकलकर चॉल में रह रही थी. अब उसी चॉल को तोड़ा जा रहा है.

हालांकि, अनुपमा उस चॉलो को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देगी. शो में देखने को मिला कि अनुपमा को पता चल जाता है कि चॉल पर 12 बजे बुल्डोजर चलने जा रहा है.ऐसे में वो परिवार से झगड़ा करके मुंबई पहुंच जाती है. अनुपमा के संग राही, प्रेम और प्रेरणा भी मुंबई पहुंच जाते हैं.

अनुपमा यहां पहुंचते ही सबसे पहले रजनी के पास जाती है.अनुपमा को पता चलता है कि रजनी अपने घर पर नहीं है.बिना देर किए वो चॉल पहुंच जाती है.यहां, चॉल के लोग बुल्डोजर को देख हंगामा मचा रहे होते हैं. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा बदलाव होने वाला है.

रजनी खेलेगी सबसे बड़ा दांव

बुल्डोजर को देख अनुपमा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है. जैसे ही अनुपमा बुल्डोजर के पास जाएगी रजनी उसको रोकने की कोशिश करेगी.रजनी से अनुपमा कहती है कि वो चॉल टूटने से बचा सकती है. ऐसे में रजनी अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने वाली है.

रजनी सबके सामने कहती है कि अनुपमा ने ही चॉल को बचाने के लिए एनओसी पर साइन किया था.ऐसे में वो चॉल को टूटने से भला कैसे बचा सकती है. रजनी की बातें सुन अनुपमा को सदमा लगने वाला है. वो जल्द ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी.

अनुपमा को ये भी पता चल चुका है कि रजनी और पराग मिले हुए हैं. इस बात को जान वो और हैरान रह जाएगी. अब अनुपमा रजनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की कोशिश करेगी. अनुपमा की वजह से रजनी की कुर्सी जल्द ही छीनने वाली है.वहीं चॉल न टूटने की वजह से पराग भी बर्बाद होने वाला है.

ये भी पढ़ें:-जेठालाल नहीं ये एक्टर है बबीता जी का बेस्ट फ्रेंड, तारक मेहता के सेट पर करते हैं खूब मस्ती