हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler:सहेली और समधी से धोखा खाएगी अनुपमा, पराग होगा बर्बाद, सड़क पर आ जाएगा कोठारी परिवार

Anupama Spoiler:सहेली और समधी से धोखा खाएगी अनुपमा, पराग होगा बर्बाद, सड़क पर आ जाएगा कोठारी परिवार

अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा भी हो सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में कब क्या हो जाए ये तो किसी को भी समझ नहीं आता है. टीआरपी में नंबर वन का पोजिशन हासिल करने के लिए मेकर्स कुछ भी करते रहते हैं. अनुपमा अपने घर से निकलकर चॉल में रह रही थी. अब उसी चॉल को तोड़ा जा रहा है.

हालांकि, अनुपमा उस चॉलो को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देगी. शो में देखने को मिला कि अनुपमा को पता चल जाता है कि चॉल पर 12 बजे बुल्डोजर चलने जा रहा है.ऐसे में वो परिवार से झगड़ा करके मुंबई पहुंच जाती है. अनुपमा के संग राही, प्रेम और प्रेरणा भी मुंबई पहुंच जाते हैं.

अनुपमा यहां पहुंचते ही सबसे पहले रजनी के पास जाती है.अनुपमा को पता चलता है कि रजनी अपने घर पर नहीं है.बिना देर किए वो चॉल पहुंच जाती है.यहां, चॉल के लोग बुल्डोजर को देख हंगामा मचा रहे होते हैं. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा बदलाव होने वाला है.

रजनी खेलेगी सबसे बड़ा दांव

बुल्डोजर को देख अनुपमा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है. जैसे ही अनुपमा बुल्डोजर के पास जाएगी रजनी उसको रोकने की कोशिश करेगी.रजनी से अनुपमा कहती है कि वो चॉल टूटने से बचा सकती है. ऐसे में रजनी अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने वाली है.

रजनी सबके सामने कहती है कि अनुपमा ने ही चॉल को बचाने के लिए एनओसी पर साइन किया था.ऐसे में वो चॉल को टूटने से भला कैसे बचा सकती है. रजनी की बातें सुन अनुपमा को सदमा लगने वाला है. वो जल्द ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी.

अनुपमा को ये भी पता चल चुका है कि रजनी और पराग मिले हुए हैं. इस बात को जान वो और हैरान रह जाएगी. अब अनुपमा रजनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की कोशिश करेगी. अनुपमा की वजह से रजनी की कुर्सी जल्द ही छीनने वाली है.वहीं चॉल न टूटने की वजह से पराग भी बर्बाद होने वाला है.

ये भी पढ़ें:-जेठालाल नहीं ये एक्टर है बबीता जी का बेस्ट फ्रेंड, तारक मेहता के सेट पर करते हैं खूब मस्ती

Published at : 18 Jan 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement

वीडियोज

Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
DGCA ने Indigo पर 22.20 करोड़ का लगाया जुर्माना, CEO-COO को भी दी गई चेतावनी
Owaisi ने Maharashtra में कैसे कर दिया बड़ा 'खेला'?
Maharashtra में फिर 'ढाई-ढाई' साल वाला मेयर फार्मूला होगा लागू?
Sandeep Chaudhary: 89 सीटों के चक्रव्यूह में कैसे निकलेंगे Eknath Shinde? | Mumbai New Mayor | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
इंडिया
बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मौलाना महमूद मदनी ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग
मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर महमूद मदनी ने CM नीतीश को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
नौकरी
HPSC Recruitment 2026: वेटरनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती, 20 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन
वेटरनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती, 20 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन
जनरल नॉलेज
Mountain Formation: कैसे हुआ था पहाड़ों का निर्माण, क्या वक्त के साथ बढ़ती है इनकी ऊंचाई?
कैसे हुआ था पहाड़ों का निर्माण, क्या वक्त के साथ बढ़ती है इनकी ऊंचाई?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget