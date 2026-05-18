राम चरण फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगे. 18 मई को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ. ट्रेलर को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च में राम चरण ने सलमान खान और आमिर खान के बारे में बात की. राम चरण ने उनकी तारीफ की.

राम चरण ने की तारीफ

ट्रेलर लॉन्च में राम चरण ने आमिर और सलमान खान की बात की. उन्होंने कहा, 'ये रोल फिजिकली बहुत चैलेंजिग था. सलमान सर और आमिर सर को थैंक्यू जिन्होंने सुल्तान और दंगल जैसी फिल्में हमें दी. इन फिल्मों ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया है. थैंक्यू आप दोनों को. आप दोनों ने ये जर्नी शुरू की. पहले ऐसी फिल्में चली हैं और अब हम भी सेम रास्ते पर चल रहे हैं.'

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'दंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड

"Thanks to Salman Khan sir and Aamir Khan sir for Sultan and Dangal. It gave us so much confidence..."



- Ram Charan pic.twitter.com/bhgiMqRMxX — TIGER_SK (@Tiger3_SK) May 18, 2026

बता दें कि सलमान खान की 'सुल्तान' और आमिर खान की 'दंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. आमिर खान की दंगल तो दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. अभी तक कोई फिल्म इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

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वहीं 'पेड्डी' की बात करें तो इस फिल्म रामचरण 3 अलग-अलग स्पोर्ट्स खेलते नजर आएंगे. इस फिल्म में वो क्रिकेट खेलते दिखेंगे. वहीं वो पहलवानी भी करते दिखेंगे. इसके अलावा वो फिल्म में दौड़ते भी नजर आएंगे. फिल्म में जाह्नवी कपूर फीमेल लीड रोल में हैं. इस ट्रेलर में जाह्नवी कपूर के रोल की भी काफी तारीफ हो रही है.

फिल्म में शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स भी दिखेंगे. फिल्म को बुच्ची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के लिए राम चरण ने काफी ट्रांसफॉर्मेशन लिया है. फिल्म की शूटिंग 2 साल से चल रही थी. फिल्म अब 4 जून को रिलीज होगी.