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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha BO Collection Day 6: बुधवार को फिर लगा ‘अल्फा’ की कमाई पर ब्रेक, लेकिन आधी लागत वसूलने से है इंचभर दूर, जानें- कमाने होंगे कितने करोड़?

Alpha BO Collection Day 6: बुधवार को फिर लगा ‘अल्फा’ की कमाई पर ब्रेक, लेकिन आधी लागत वसूलने से है इंचभर दूर, जानें- कमाने होंगे कितने करोड़?

Alpha Box Office Collection Day 6: ‘अल्फा’ की कमाई में मंगलवार को यानी 5वें दिन तेजी देखी गई थी. लेकिन छठे दिन, बुधवार को एक बार फिर इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 07:17 AM (IST)
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आलिया भट्ट स्टारर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म ‘अल्फा’ की कमाई में पहले हफ्ते में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद जहां इसकी कमाई में मंडे को काफी गिरावट देखी गई थी तो वहीं मंगलवार को इसने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार बढ़ाई और अच्छी कमाई की. लेकिन बुधवार को एक बार फिर ‘अल्फा’ के कलेक्शन में मंदी देखी जा रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने छठे दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘अल्फा’ ने छठे दिन कितनी कमाई की?
‘अल्फा’ सिनेमाघरों में 3 जुलाई को रिलीज हुई थी. इसे क्रिटिक्स से खराब रिव्यू मिले और सोशल मीडिया पर भी फिल्म के लिए खूब निगेटिव रिव्यू छाए रहे बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. ओपनिंग वीकेंड मे तेजी दिखाने के बाद वीकडेज में इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी जा रही है फिर भी ये अब 50 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 9.25 करोड़ से खाता खोला था. फिर दूसर दिन इसने 11.50 करोड़, तीसरे दिन 13.25 करोड़, चौथे दिन 3.85 करोड़ और 5वें दिन 4.25 करोड़ कमाए.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अल्फा’ ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘अल्फा’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 44.95 करोड़ रुपये हो गई है.

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‘अल्फा’ अपनी लागत वसूलने से है इंचभर दूर
‘अल्फा’ बेशक बंपर कमाई नहीं कर पा रही है और धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है फिर भी ये अपनी आधी लागत वसूलने वाली है. दरअसल कोईमोई के मुताबिक फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये है. ऐसे में इसने रिलीज के 6 दिनों में 44 करोड़ कमा लिए हैं. 6 करोड़ के करीब और कमाते ही ये 50 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और अपना आधा बजट भी रिकवर कर लेगी. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड तक ये फिल्म इस उपलब्धि को हासिल कर लेगी.

हालांकि इस शुक्रवार यानी 10 जुलाई से ‘अल्फा’ को अजय देवगन की 'धमाल 4' से मुकाबला करना पड़ेगा. 'धमाल 4' का पहले ही काफी बज बना हुआ है ऐसे में इस फिल्म के आने से ‘अल्फा’ की कमाई पर असर पड़ेगा. देखने वाली बात होगी कि नई रिलीज के आगे ‘अल्फा’ बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है. 

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Published at : 09 Jul 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol Sharvari Wagh Alpha Alia Bhatt BOX OFFICE COLLECTION
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