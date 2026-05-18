कीकू शारदा ने दुबई में खरीदा अपार्टमेंट, बोले- मैं बहुत खुश हूं, ये शहर सुरक्षित है

कॉमेडियन कीकू शारदा ने अब दुबई में अपार्टमेंट खरीद लिया है. कीकू शारदा ने दुबई घर के बारे में बात की और बताया कि वो बहुत एक्साइटेड हैं.

कीकू शारदा ने कहा ये

कीकू शारदा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'दुबई में घर होना एक खुशी का एहसास है. पूरा प्रोसेस बहुत आसान रहा. मैं इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग से सचमुच बहुत प्रभावित हूं. इसके अलावा Danube का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना आसन कर दिया. दुबई सुरक्षित और वाइब्रेंट शहर है. मैं खुश हूं कि मेरे पास दुबई में भी एक घर है.'

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने भी Breez by Danube में एक अपार्टमेंट में इंवेस्ट किया है.

कीकू शारदा का वर्क फ्रंट

कीकू शारदा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पॉपुलर कॉमेडियन हैं. उन्होंने 2003 में शो हातिम से टीवी में जर्नी शुरू की थी. इस शो में वो होबो के रोल में थे. इसे काफी पसंद किया गया था. इसके अलावा वो कभी हां कभी ना, आज के श्रीमान श्रीमती, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, विक्की एंड बेताल, एफआईआर, कॉमेडी सर्कस के अजूबे, नच बलिए 6, हर मुश्किल का हल अकबर बिरबल जैसे शोज में दिखें.

ये भी पढ़ें- रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें

इन दिनों वो शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आ रहे हैं. शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ रहा है. इसके अलावा वो शो राइज एंड फॉल में भी दिखे.

कीकू शारदा ने फिल्मों में भी काम किया है. वो 2001 में फिल्म मिट्टी में दिखे थे. उन्होंने डरना मना है, फिर हेरा फेरी, डार्लिंग, धमाल, नौ स्मोकिंग, गो, रेस, लव खिचड़ी, हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेजी मीडियम, थैंक गॉड, लवयापा, खिचड़ी 2 जैसी फिल्मों में दिखे. अब वो वेलकम टू द जंगल में दिखेंगे. इस फिल्म अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं. ये मल्टीस्टारर फिल्म है.

ये भी पढ़ें- सलमान खान के ट्रेनर ने खोले दबंग खान की फिटनेस का राज, यंग एक्टर्स को दिया ये चैलेंज