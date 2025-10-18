परिणीति चोपड़ा के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, डिलीवरी के लिए ससुराल पहुंचीं एक्ट्रेस
Parineeti Chopra Delivery: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की प्रेग्नेंसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस जल्द मां बनने वाली हैं और वो पहले बच्चे को दिल्ली में जन्म देंगी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है. दोनों जल्द ही अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. खबरों के अनुसार परिणीति की डिलीवरी डेट अब काफी नजदीक है. एक्ट्रेस अपने पहले बच्चे की डिलीवरी ससुराल में करवाएंगी. इसके लिए वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुकी हैं.
कब होगी परिणीति चोपड़ा की डिलीवरी?
ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार परिणीति चोपड़ा का प्रेग्नेंसी पीरियड पूरा हो चुका है. एक्ट्रेस अब जल्द ही मां बनने वाली हैं. उनका पहला बच्चा दिल्ली में ही होने वाला है. परी और राघव ने 25 अगस्त, 2025 को ऑफिशियल तौर पर एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘1 + 1 = 3’ इसके साथ उन्होंने छोटे पैरों के निशान थे. कपल की ये पोस्ट खूब वायरल भी हुई थी. इसपर फैंस के अलावा सेलेब्स भी दोनों को बधाई दी थी.
कब हुई थी परिणीति और राघव की शादी?
बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 24 सितंबर, 2023 में शादी की थी. दोनों की शादी उदयपुर के लीला पैलेस में बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुई थी. जिसमें उनकी फैमिली और खास दोस्त ही शामिल हुए थे. दोनों ने शादी से पहले दिल्ली में सगाई की थी. इसमें परी की बहन और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी शामिल हुई थी.
किस फिल्म में नजर आई थीं परिणीति
वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ में दिखाई दी थी. फिल्म में उनके साथ पंजाबी रॉकस्टार दिलजीत दोसांझ नजर आए थे. फिल्म में दोनों के काम की खूब तारीफ भी हुई थी. ये फिल्म पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर आधारित थी.
