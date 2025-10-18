हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज, दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता तिवारी

Diwali 2025: पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज, दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता तिवारी

Shweta Tiwari Diwali Party Look: श्वेता तिवारी की दिवाली पार्टी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें एक्ट्रेस येलो साड़ी पहनकर इतराती नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Oct 2025 05:48 PM (IST)
Shweta Tiwari Diwali Party Look: श्वेता तिवारी की दिवाली पार्टी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें एक्ट्रेस येलो साड़ी पहनकर इतराती नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में इस वक्त दिवाली पार्टियों का दौर चल रहा है. जिसमें हर कोई ट्रेडिशनल लुक में चमकता हुआ नजर आया. अब श्वेता तिवारी ने भी एक दिवाली पार्टी से कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. जो वायरल हो रही हैं.

श्वेता तिवारी ने दिवाली पार्टी की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की. जिसमें एक्ट्रेस एक बार फिर साड़ी में कहर ढहाती दिखी.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें उनके दोस्त के घर की है. जहां सभी दिवाली बैश में जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दिए.
पार्टी की इन तस्वीरों में से एक में श्वेता तिवारी गोल गप्पे का आनंद उठाती हुई नजर आ रही हैं.
श्वेता ने दिवाली पार्टी के लिए येलो सिल्क साड़ी चुनी. जिसे एक्ट्रेस ने पर्पल ब्लाउज के साथ पेयर किया है.
श्वेता ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, खुले स्ट्रेट बाल और गले में एक चोकर नेकलेस पहनकर कंपलीट किया है.
एक फोटो में एक्ट्रेस कैमरे के लिए पोज देते हुए अपनी खूबसूरत रिंग भी फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं.
श्वेता ने दिवाली पार्टी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘पटाखों से भी ज्यादा तेज आवाज़…’
Published at : 18 Oct 2025 05:48 PM (IST)
Shweta Tiwari TV News Diwali 2025

Photo Gallery

