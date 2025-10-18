एक्सप्लोरर
Diwali 2025: पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज, दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता तिवारी
Shweta Tiwari Diwali Party Look: श्वेता तिवारी की दिवाली पार्टी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें एक्ट्रेस येलो साड़ी पहनकर इतराती नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में इस वक्त दिवाली पार्टियों का दौर चल रहा है. जिसमें हर कोई ट्रेडिशनल लुक में चमकता हुआ नजर आया. अब श्वेता तिवारी ने भी एक दिवाली पार्टी से कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. जो वायरल हो रही हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:48 PM (IST)
