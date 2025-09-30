सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों के लिए कई फिल्में मौजूद हैं. जहां ओजी हाल ही में रिलीज हुई है तो जॉली एलएलबी 3 दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. वहीं कई और फिल्में कुछ हफ्ते पुरानी हैं. ऐसे में इन सभी मूवीज के बीच बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए खूब मारामारी हो रही है. चलिए यहां जानते हैं सोमावर को किस फिल्म ने टिकट खिड़की पर बाजी मारी है.

ओजी ने मंडे को कितनी की कमाई?

सुजीत निर्देशित पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. फिल्म 150 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुँच रही है. सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट आई इसके बावजूद, फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की है. हुधवार को अपने प्रीमियर से इसने 21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ शुरुआत की, जिसके बाद सभी भाषाओं में 63.75 करोड़ रुपये का शानदार पहले दिन का कलेक्शन हुआ. इसके बाग शुक्रवार को इसने 18.45 करोड़ रुपये, शनिवार को 18.5 करोड़ रुपये और रविवार को भी 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की.

जैसी कि उम्मीद थी, सोमवार को गिरावट देखी गई. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार सभी भाषाओं में इसने 7.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

इसी के साथ इस फिल्म का 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 147.70 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे मंडे को कितना किया कलेक्शन

सुभाष कपूर की कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3', ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि दूसरे हफ़्ते में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई में गिरावट देखी गई हैय 19 सितंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर आने वाली यह फिल्म अभी तक घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने दूसरे सोमवार को 3 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 93.5 करोड़ रुपये हो गया है.

होमबाउंड ने सोमवार को कितना किया कलेक्शन?

क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बावजूद, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने के लिए संघर्ष कर रही है. नीरज घायवान निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 0.3 करोड़ रुपये से शुरुआत की और दूसरे दिन 83.33% की अच्छी वृद्धि के साथ ₹0.55 करोड़ का कलेक्शन किया. हालाँकि, रविवार को इसका कलेक्शन 0.55 करोड़ रुपये रहा.

वहीं पहले सोमवार को फिल्म 'होमबाउंड' ने 0.23 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 1.63 करोड़ रुपये हुआ है.

लोका चैप्टर 1 - चंद्रा ने 5वें सोमवार कितना किया कलेक्शन?

कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर सुपरहीरो एक्शन फिल्म 'लोका चैप्टर 1 - चंद्रा' 30 दिनों से ज़्यादा समय तक सिनेमाघरों में चलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. मलयालम भाषा की इस फिल्म ने अपने पांचवें रविवार को 2 करोड़ रुपये की कमाई की थी, लेकिन पांचवें सोमवार को 0.85 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई. फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 147.35 करोड़ रुपये है. बता दें कि फिल्म के निर्माताओं ने इसके सीक्वल 'लोका चैप्टर 2' की भी घोषणा की है, जिसमें टोविनो थॉमस मुख्य भूमिकाओं में होंगे।

मिराई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तेजा सज्जा की साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'मिराई' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 13 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 65.1 करोड़ रुपये और दूसरे हफ़्ते में 19.4 करोड़ रुपये की कमाई की, कार्तिक गट्टामनेनी और अनिल आनंद निर्देशित इस फिल्म ने तीसरे सोमवार को 0.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 89 करोड़ रुपये हो गई है.