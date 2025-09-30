हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMonday Box Office Collection:'ओजी' से 'जॉली एलएलबी 3' तक, मंडे टेस्ट में कौन सी फिल्म हुई पास कौन सी हुई फेल? जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Monday Box Office Collection:'ओजी' से 'जॉली एलएलबी 3' तक, मंडे टेस्ट में कौन सी फिल्म हुई पास कौन सी हुई फेल? जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Monday Box Office Collection: सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों को एक बार फिर मंडे टेस्ट से गुजरना पड़ा. चलिए जानते हैं कौन सी फिल्म इस टेस्ट में पास रही और कौन सी फेल हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों के लिए कई फिल्में मौजूद हैं. जहां ओजी हाल ही में रिलीज हुई है तो जॉली एलएलबी 3 दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. वहीं कई और फिल्में कुछ हफ्ते पुरानी हैं. ऐसे में इन सभी मूवीज के बीच बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए खूब मारामारी हो रही है. चलिए यहां जानते हैं सोमावर को किस फिल्म ने टिकट खिड़की पर बाजी मारी है.

ओजी ने मंडे को कितनी की कमाई? 
सुजीत निर्देशित पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. फिल्म 150 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुँच रही है.  सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट आई इसके बावजूद, फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की है. हुधवार को अपने प्रीमियर से इसने 21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ शुरुआत की, जिसके बाद सभी भाषाओं में 63.75 करोड़ रुपये का शानदार पहले दिन का कलेक्शन हुआ. इसके बाग शुक्रवार को इसने 18.45 करोड़ रुपये, शनिवार को 18.5 करोड़ रुपये और रविवार को भी 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की.

  • जैसी कि उम्मीद थी, सोमवार को गिरावट देखी गई. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार सभी भाषाओं में इसने 7.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई.
  • इसी के साथ इस फिल्म का 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 147.70 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे  मंडे को कितना किया कलेक्शन
सुभाष कपूर की कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3', ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि दूसरे हफ़्ते में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई में गिरावट देखी गई हैय 19 सितंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर आने वाली यह फिल्म अभी तक घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने दूसरे सोमवार को 3 करोड़ रुपये की कमाई की है.
  •  इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 93.5 करोड़ रुपये हो गया है.

होमबाउंड ने सोमवार को कितना किया कलेक्शन?
क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बावजूद, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने के लिए संघर्ष कर रही है. नीरज घायवान निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 0.3 करोड़ रुपये से शुरुआत की और दूसरे दिन 83.33% की अच्छी वृद्धि के साथ ₹0.55 करोड़ का कलेक्शन किया. हालाँकि, रविवार को इसका कलेक्शन 0.55 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं पहले सोमवार को फिल्म 'होमबाउंड' ने 0.23 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसी के साथ फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 1.63 करोड़ रुपये हुआ है.

लोका चैप्टर 1 - चंद्रा ने 5वें सोमवार कितना किया कलेक्शन?
कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर सुपरहीरो एक्शन फिल्म 'लोका चैप्टर 1 - चंद्रा' 30 दिनों से ज़्यादा समय तक सिनेमाघरों में चलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. मलयालम भाषा की इस फिल्म ने अपने पांचवें रविवार को 2 करोड़ रुपये की कमाई की थी, लेकिन पांचवें सोमवार को 0.85 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई. फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 147.35 करोड़ रुपये है. बता दें कि फिल्म के निर्माताओं ने इसके सीक्वल 'लोका चैप्टर 2' की भी घोषणा की है, जिसमें टोविनो थॉमस मुख्य भूमिकाओं में होंगे।

मिराई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
तेजा सज्जा की साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'मिराई' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 13 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 65.1 करोड़ रुपये और दूसरे हफ़्ते में 19.4 करोड़ रुपये की कमाई की, कार्तिक गट्टामनेनी और अनिल आनंद निर्देशित इस फिल्म ने तीसरे सोमवार को 0.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 89 करोड़ रुपये हो गई है. 

 

 

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 08:21 AM (IST)
Tags :
Mirai Jolly Llb 3 Og Homebound Lokah Chapter 1 Chandra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
विश्व
Imran Khan Lashes out Mohsin Naqvi: 'PAK क्रिकेट का जहाज डूब गया है', मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान, आसिम मुनीर से क्या कहा?
'PAK क्रिकेट का जहाज डूब गया है', मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान, आसिम मुनीर से क्या कहा?
लाइफस्टाइल
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget