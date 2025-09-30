'बवाल' के बाद एक बार फिर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के साथ सिनेमाघरों में कमबैक के लिए तैयार हैं. शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस फिल्म की एडवांस बुकिंग थोड़ी धीमी स्पीड से हो रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के प्री टिकट सेल में अब तक कितने टिकट बिक चुके हैं और इसने कितना कलेक्शन कर लिया सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर की सुबह 8 बजे तक फिल्म ने देश भर में 10 हजार 529 एडवांस टिकट बेचे. इसी के साथ इसने प्री टिकट सेल में बिना ब्लॉक सीटों के अभी तक 48.41 लाख की कमाई की है. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इस फिल्म ने प्री टिकट सेल में 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस फिल्म की रिलीज़ से अभी दो दिन बाकी हैं, ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पहले दिन तक एडवांस बुकिंग 50,000 तक पहुंच सकती है.

कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग

धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को पहले दिन 10.50 करोड़ रुपये से 12.50 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग मिलने की उम्मीद है, जो स्पॉट बुकिंग और लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा. एनालिस्ट का मानना ​​है कि फिल्म की परफॉर्मेंस वरुण धवन की बॉक्स ऑफिस सक्सेस और धर्मा प्रोडक्शंस की फैमिली एंटरटेनिंग फिल्मों, दोनों के लिए अहम होगा.

महामारी के बाद दर्शकों की पसंद में आए बदलाव को देखते हुए, इंडस्ट्री की फिल्म को लेकर उम्मीदें थोड़ी कम हैं, लेकिन अगर यह दर्शकों को पसंद आती है, तो फिल्म तेज़ी पकड़ सकती है. शाम और रात के शो में ज़्यादा दर्शक देखने को मिल सकते हैं.

कंतारा: चैप्टर 1 से क्लैश पड़ेगा भारी

इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के साथ सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल जैसे कलाकारों की टोली है. हालांकि, इसे ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस पर कड़ी चुनौती मिल रही है. पैन इंडिया रिलीज कंतारा: चैप्टर 1 की प्री-सेल्स काफी अच्छी चल रही है, जिसके चलते ये मजबूत ओपनिंग कर सकती है. फिर भी, ट्रेड एनालिस्ट सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को भी कम नहीं आंक रहे हैं. दरअसल रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्मों को अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ये ट्रेडिशनली अच्छी कमाई करती रही हैं. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्में कैसी ओपनिंग कर सकती है.