गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘मटका किंग 2’ की शूटिंग शुरू, एक्टर विजय वर्मा ने दी जानकारी

‘मटका किंग 2’ की शूटिंग शुरू, एक्टर विजय वर्मा ने दी जानकारी

विजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है. एक्टर ने स्क्रिप्ट की पहली झलक शेयर कर बृज भट्टी की वापसी की तरफ इशारा किया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 16 Sep 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

‘गली बॉय’ से लेकर ‘मिर्जापुर’ और ‘डार्लिंग्स’ तक कई फिल्मों में अलग-अलग तरह के रोल्स में नजर आ चुके एक्टर विजय वर्मा अब एक बार फिर अपने चर्चित किरदार बृज भट्टी के रूप में वापसी करने जा रहे हैं. विजय वर्मा की वेब सीरीज ‘मटका किंग’ के पहले सीजन में उन्होंने एक ऐसे शख्स का रोल किया था, जो 1960 के दशक में मुंबई में मटका नाम का सट्टे का खेल शुरू करके धीरे-धीरे अपनी एक बड़ी दुनिया खड़ी कर लेता है.

इस सीरीज को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला था. लंबे समय से इस हिट सीरीज के सीजन 2 का इंतजार किया जा रहा था. अब पार्ट 1 की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए ‘मटका किंग’ के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है. विजय वर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

ये भी पढें: एक्टिंग को लेकर करीना कपूर और सैफ अली खान का नजरिया अलग, दोनों के बीच हो जाती है बहस

विजय ने दिखाई स्क्रिप्ट की पहली झलक

कल ही विजय ने अपने आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से आशीर्वाद लेते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने एक नए सफर पर निकलने की बात कही थी. इसके बाद सब ये अंदाजा लगाने में जुटे थे कि विजय आगे क्या करने वाले हैं, वे कौन-से नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.


‘मटका किंग 2’ की शूटिंग शुरू, एक्टर विजय वर्मा ने दी जानकारी

एक दिन बाद विजय वर्मा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर साफ कर दिया कि वह किस नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे और इस तरह उनके अगले कदम से जुडी सभी अटकलों पर विराम लग गया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की है, उसमें वह सीरीज के पोस्टर के सामने नजर आए और इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘ऑफिस में…’ इस सेल्फी फोटो में विजय के पीछे मटका किंग का पोस्टर दिखाई दे रहे है.

ये भी पढें: शादी की 20वीं सालगिरह पर फिर दूल्हा-दुल्हन बने सूर्या-ज्योतिका, बच्चों के सामने की क्रिश्चियन वेडिंग, शेयर की वीडियो

इसके बाद विजय ने सीजन 2 के पहले एपिसोड की स्क्रिप्ट की झलक भी दिखाई. हालांकि, स्क्रिप्ट की फोटो में सिर्फ ‘मटका किंग सीजन 2 x एपिसोड 1: एक और बाजी’ लिखा नजर आया. इसके साथ विजय ने भी लिखा, ‘एक और बाजी ;)’. बैकग्राउंड सॉन्ह में भी ‘मटका किंग’ की थीम सुनाई दी.

फिर शुरू होगी बृज भट्टी की कहानी

विजय वर्मा ने पहले सीजन में बृज भट्टी का किरदार निभाया था. ‘मटका किंग’ के पहले सीजन में उन्होंने मटका नाम का सट्टे का खेल शुरू कर, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है. पहले सीजन में विजय के लुक और उनके एक्टिंग को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था. ऐसे में दूसरे सीजन में उनकी वापसी से भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

हालांकि, दूसरे सीजन की कहानी में बृज भट्टी के सामने कौन-सी नई चुनौतियां आएंगी और उसकी दुनिया में क्या कुछ होगा, इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

कौन हैं विजय वर्मा?

विजय वर्मा हिंदी सिनेमा और वेब सीरीज के जाने-पहचाने एक्टर हैं, जो अपने कई चैलेंजिंग रोल्स किए हैं. हाल ही में उन्होंने ‘गुस्ताख इश्क’ में मुख्य भूमिका निभाई है.

थिएटर से एक्टिंग का सफर शुरू करने वाले विजय वर्मा ने ‘पिंक’ से पहचान बनाई. उन्होंने ‘गली बॉय’ में मोईन आरिफ, ‘मिर्जापुर’ में शत्रुघ्न त्यागी और ‘डार्लिंग्स’ में हमजा जैसे किरदार निभाए हैं. इसके अलावा वह ‘लस्ट स्टोरीज 2’, ‘दहाड़’, और ‘कालकूट’ जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुके हैं.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 16 Sep 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Vijay Varma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फिल्मी सितारों ने PM मोदी को दी बर्थडे की बधाई, एक्ट्रेस बोलीं- मैं पीएम की फैन हूं
फिल्मी सितारों ने PM मोदी को दी बर्थडे की बधाई, एक्ट्रेस बोलीं- मैं पीएम की फैन हूं
बॉलीवुड
दिग्गज एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, PM मोदी ने दी बधाई
दिग्गज एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, PM मोदी ने दी बधाई
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- रोंगटे खड़े हो गए
सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- रोंगटे खड़े हो गए
बॉलीवुड
'ये बोलेगा तो अच्छा रहेगा', सिद्धार्थ ने बताया आमिर खान ने कैसे बदला 'रंग दे बसंती' का क्लाइमैक्स
सिद्धार्थ ने बताया- आमिर खान ने कैसे बदला 'रंग दे बसंती' का क्लाइमैक्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 'भाईजान' आए..कौन 'घबराए'? | UP Election 2027 | Asaduddin Owaisi | Akhilesh
UCC Controversy: UCC पर भड़के Arshad Madani और Asaduddin Owaisi | RSS | BJP | UP | Breaking
Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी
'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी
विश्व
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
क्रिकेट
पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें जसप्रीत बुमराह, देखें फुल लिस्ट
पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें जसप्रीत बुमराह, देखें फुल लिस्ट
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
ट्रेंडिंग
तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget