अभिनेता रोहित रॉय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सुपरस्टार ऋतिक रोशन के बारे में बात करते हुए एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने फिल्म 'काबिल' की शूटिंग को याद करते हुए बताया कि एक सीन में दोनों की लड़ाई हुई थी और ऋतिक ने खुद आगे रहकर उन्हें मारने के लिए कहा था. इसके बाद रोहित ने ऋतिक की 11 मिनट तक पिटाई की थी.

ऋतिक को 17 की उम्र से जानते हैं रोहित रॉय

58 वर्षीय रोहित रॉय ने हाल ही में लहरें को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने ऋतिक संग अपनी दोस्ती और रिश्ते को लेकर बात की. इंटरव्यू में रोहित ने खुलासा किया कि जब ऋतिक 17 साल के थे वो तब से ऋतिक को जानते हैं और ऋतिक उन्हें 'कोको' बुलाते हैं. बता दें कि दोनों एक्टर ने साल 2017 की फिल्म 'काबिल' में काम किया था.

जब रोहित ने 11 मिनट तक ऋतिक को पीटा

रोहित रॉय ने आगे काबिल फिल्म के 11 मिनट के क्लाइमैक्स सीन को याद किया, जिसमें दोनों एक्टर्स का फाइट सीन था. रोहित ने बताया कि शूट के वक्त वो ऋतिक को ठीक से नहीं मार रहे थे तो ऋतिक ने उन्हें खुद कहा था कि वो उन्हें मारे. अभिनेता ने कहा, 'ऋतिक मेरे पास आकर बोलने लगे- 'रोहित, तुम पूरी ताकत से क्यों नहीं मार रहे हो?'

ऋतिक की बात सुनकर रोहित ने कहा, 'भाई आप सुपरस्टार हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं.' इसके आगे रोहित ने कहा था, 'अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा चेक अटक जाएगा.' रोहित की बात सुनकर उन्हें ऋतिक ने कहा, 'अगर तुम जोर से नहीं मारोगे तो मेरी तरफ से भी पलटवार जोरदार नहीं होगा. मुझे मारो.' रोहित आगे कहते हैं, 'फिर पूरे 11 मिनट तक मैंने उन्हें जमकर मारा.'

रोहित के लिए ऋतिक ने अपना क्रैश मैट मंगवाया

आगे रोहित ने बताया कि एक सीन में उन्हें बेहोश होकर गिरना था और सीन शूट के लिए रेडी था. तभी ऋतिक ने आकर पूछा, 'रोहित, तुम्हारा क्रैश मैट कहां है?' लेकिन, बाद में ये चीज सामने निकलकर आई कि रोहित के लिए मैट लगाया ही नहीं था, क्योंकि शूटिंग खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे तो फाइट मास्टर अपना सारा सामान समेट चुके थे. हालांकि ऋतिक ने रोहित के लिए अपना खुद का क्रैश मैट मंगवाया और सीन पूरा किया.