करण जौहर ने जाह्नवी-वरुण से क्यों बंद की थी बात? ‘कॉफी विद करण 9’ में खुलेगा राज

‘कॉफी विद करण 9’ के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है. इस बार शो के काउच पर जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की जोड़ी नजर आएगी. दोनों की करण जौहर के साथ मजेदार बातचीत देखने को मिलेगी.

प्रोमो में एक ऐसा किस्सा भी सामने आया, जिसमें करण ने जाह्नवी और वरुण से बात करना बंद कर दिया था. इसके जवाब में जाह्नवी ने वजन बढ़ने की बात कही.

करण जौहर ने क्यों बंद कर दी थी दोनों से बात?

प्रोमो में वरुण धवन बताते हैं कि एक समय ऐसा था, जब करण जौहर ने उनसे और जाह्नवी कपूर से बात करना बंद कर दिया था. इस पर करण कहते हैं, ‘मैं तुम दोनों से हर्ट था.’ करण की इस बात पर जाह्नवी मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘जब हमारी बात बंद हुई, तब मेरा वजन बढ़ गया था.’ जाह्नवी का यह जवाब बातचीत को और दिलचस्प बना देता है.

हालांकि, प्रोमो में यह साफ नहीं किया गया है कि करण ने दोनों से बात करना क्यों बंद किया था और उनके बीच किस बात को लेकर नाराजगी हुई थी.

वरुण धवन ने करण की तुलना अमिताभ बच्चन से की

करण के साथ बातचीत के दौरान वरुण धवन भी पीछे नहीं रहते.

जैसे ही करण बताते हैं कि वो उन दोनों से किसी बात को लेकर नाराज थे, वैसे ही वरुण को भी मजाक करने का मौका मिल जाता है. वरुण धवन करण के व्यवहार को काफी ड्रामेटिक बताते हैं और उनकी तुलना फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में अमिताभ बच्चन के किरदार से कर देते हैं.

वरुण कहते हैं, ‘करण का अंदाज ऐसा था, जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं - मैं बड़ा हूं, हक है मेरा.’ वरुण का ये मजाक शो में मौजूद माहौल को ठंडा रखने के लिए और एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए परफेक्ट था.

अर्जुन कपूर की एंट्री ने बढ़ाया मजा

इस एपिसोड में अर्जुन कपूर भी खास अंदाज में एंट्री लेते नजर आएंगे. उनकी अचानक एंट्री से जाह्नवी और वरुण भी हैरान रह जाते हैं. इसके बाद तीनों के बीच हंसी-मजाक चलता है.

प्रोमो में वरुण से पूछा जाता है कि वह करियर और शादी से जुड़ी सलाह किससे लेना चाहेंगे. इस पर वह अर्जुन कपूर का नाम लेते हैं. वहीं, बातचीत के दौरान भोजपुरी एक्टर रवि किशन के चर्चित 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' मीम का जिक्र भी आता है.

यहां देखें प्रोमो:

शो का आखिरी सीजन है 'कॉफी विद करण 9'

करण जौहर का पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' साल 2004 में शुरू हुआ था. इसके आठ सीजन पहले आ चुके हैं और अब इसका नौवां सीजन दर्शकों के सामने है. करण पहले ही बता चुके हैं कि यह शो का आखिरी सीजन होगा.

इस सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान नजर आए थे, जबकि दूसरे एपिसोड में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शिरकत की थी. अब जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के साथ करण की बातचीत देखने को मिलेगी. इस एपिसोड में अर्जुन कपूर की मौजूदगी भी दर्शकों के लिए खास होगी. ये शो का नौवां सीजन जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है.