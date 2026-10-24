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दिवाली की शाम होगी यादगार, इन शानदार लुक्स से सजाएं अपना त्योहार
इस दिवाली पार्टी में स्टाइलिश दिखने के लिए कियारा आडवाणी की साड़ी से लेकर जाह्नवी कपूर के लहंगे, सारा अली खान के अनारकली सूट और अनन्या पांडे के मॉडर्न लुक तक, इन एक्ट्रेसेस के फैशन से इंस्पिरेशन लें.
दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न आउटफिट तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन स्टाइलिश अंदाज से आप अपने त्योहार के लिए परफेक्ट लुक चुन सकती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 09:24 PM (IST)
Tags :Diwali
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