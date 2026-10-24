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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली की शाम होगी यादगार, इन शानदार लुक्स से सजाएं अपना त्योहार

दिवाली की शाम होगी यादगार, इन शानदार लुक्स से सजाएं अपना त्योहार

इस दिवाली पार्टी में स्टाइलिश दिखने के लिए कियारा आडवाणी की साड़ी से लेकर जाह्नवी कपूर के लहंगे, सारा अली खान के अनारकली सूट और अनन्या पांडे के मॉडर्न लुक तक, इन एक्ट्रेसेस के फैशन से इंस्पिरेशन लें.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Oct 2026 09:24 PM (IST)
इस दिवाली पार्टी में स्टाइलिश दिखने के लिए कियारा आडवाणी की साड़ी से लेकर जाह्नवी कपूर के लहंगे, सारा अली खान के अनारकली सूट और अनन्या पांडे के मॉडर्न लुक तक, इन एक्ट्रेसेस के फैशन से इंस्पिरेशन लें.

दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न आउटफिट तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन स्टाइलिश अंदाज से आप अपने त्योहार के लिए परफेक्ट लुक चुन सकती हैं.

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दिवाली का त्यौहार आते ही हर कोई अपने आउटफिट्स को लेकर तैयारियां शुरू करने लगता है. अगर आप भी इस दिवाली पार्टी में सबसे खूबसूरत लगना चाहती है तो कियारा आडवाणी का गोल्डन ब्राउन शिमरी साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है. कियारा का यह लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आ रहा है.
दिवाली का त्यौहार आते ही हर कोई अपने आउटफिट्स को लेकर तैयारियां शुरू करने लगता है. अगर आप भी इस दिवाली पार्टी में सबसे खूबसूरत लगना चाहती है तो कियारा आडवाणी का गोल्डन ब्राउन शिमरी साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है. कियारा का यह लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आ रहा है.
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अगर आप इस दिवाली हैवी आउटफिट्स की बजाये हल्का और स्टाइलिश पहनने का सोच रही है तो आलिया भट्ट के सिंपल और स्टाइलिश सूट से इंस्पिरेशन ले सकती है. यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ त्योहार के लिए बेस्ट है.
अगर आप इस दिवाली हैवी आउटफिट्स की बजाये हल्का और स्टाइलिश पहनने का सोच रही है तो आलिया भट्ट के सिंपल और स्टाइलिश सूट से इंस्पिरेशन ले सकती है. यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ त्योहार के लिए बेस्ट है.
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इस दिवाली पार्टी के मौके पर अगर आप तो हैवी और ग्लैमरस आउटफिट पहनने का सोच रही है तो जाह्नवी कपूर के खूबसूरत लहंगे से इंस्पिरेशन ले सकती है. स्टाइलिश लहंगा और मैचिंग ब्लाउज आपके लुक को बेहद ख़ास बना सकता है.
इस दिवाली पार्टी के मौके पर अगर आप तो हैवी और ग्लैमरस आउटफिट पहनने का सोच रही है तो जाह्नवी कपूर के खूबसूरत लहंगे से इंस्पिरेशन ले सकती है. स्टाइलिश लहंगा और मैचिंग ब्लाउज आपके लुक को बेहद ख़ास बना सकता है.
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दिवाली के मौके पर अगर आपको ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लुक पाना है तो सारा अली खान का अनारकली सूट से इंस्पिरेशन ले सकती है . यह आउटफिट ट्रेडिशनल लुक के साथ-साथ एलिगेंट टच भी देता है.साथ-साथ दिवाली की पूजा और फैमिली पार्टी के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है .
दिवाली के मौके पर अगर आपको ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लुक पाना है तो सारा अली खान का अनारकली सूट से इंस्पिरेशन ले सकती है . यह आउटफिट ट्रेडिशनल लुक के साथ-साथ एलिगेंट टच भी देता है.साथ-साथ दिवाली की पूजा और फैमिली पार्टी के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है .
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अगर आप इस दिवाली पार्टी में एक डैम अलग और स्टाइलिश दिखना चाहती है तो माधुरी दीक्षित कस्तीलिश गाउन से इंस्पिरेशन ले सकती है. यह खूबसूरत डिज़ाइन और स्टाइलिश गाउन आपके लुक को एकदम मॉडर्न और ग्रेसफुल बना सकता है.
अगर आप इस दिवाली पार्टी में एक डैम अलग और स्टाइलिश दिखना चाहती है तो माधुरी दीक्षित कस्तीलिश गाउन से इंस्पिरेशन ले सकती है. यह खूबसूरत डिज़ाइन और स्टाइलिश गाउन आपके लुक को एकदम मॉडर्न और ग्रेसफुल बना सकता है.
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इस दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कृति सेनन के शरारा लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. खूबसूरत शरारा सूट और मैचिंग दुपट्टे के साथ आप अपने फेस्टिव लुक को बहुत खास बना सकती हैं. यह आउटफिट दिवाली सेलिब्रेशन में आपको बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकता है.
इस दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कृति सेनन के शरारा लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. खूबसूरत शरारा सूट और मैचिंग दुपट्टे के साथ आप अपने फेस्टिव लुक को बहुत खास बना सकती हैं. यह आउटफिट दिवाली सेलिब्रेशन में आपको बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकता है.
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अगर आप सुइट्स हटकर कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो अनन्या पांडे के ऑउटफिट से आइडिया ले सकती हैं. क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट जैसे स्टाइलिश आउटफिट के साथ आप अपने लुक को एक नया अंदाज दे सकती हैं. इस दिवाली अपने पसंदीदा लुक से इंस्पिरेशन लें और अपने स्टाइल से पार्टी में चार चांद लगा दें.तो इस त्योहार पर अपने पसंदीदा लुक को चुनें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिवाली पार्टी एंजॉय करें.
अगर आप सुइट्स हटकर कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो अनन्या पांडे के ऑउटफिट से आइडिया ले सकती हैं. क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट जैसे स्टाइलिश आउटफिट के साथ आप अपने लुक को एक नया अंदाज दे सकती हैं. इस दिवाली अपने पसंदीदा लुक से इंस्पिरेशन लें और अपने स्टाइल से पार्टी में चार चांद लगा दें.तो इस त्योहार पर अपने पसंदीदा लुक को चुनें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिवाली पार्टी एंजॉय करें.
Published at : 24 Oct 2026 09:24 PM (IST)
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Diwali

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