फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

MP Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जिन किसानों की फसल खराब होने से नुकसान हुआ था और वे बीमा के पैसे का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने बड़ी रकम जारी की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में बीमा राशि जारी की है.

सीएम मोहन यादव ने करीब 16.70 लाख पात्र किसानों के लिए 317.86 करोड़ रुपये की बीमा राशि जारी की है. यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है. इससे किसानों को अगली फसल की तैयारी करने और खेती का खर्च उठाने में मदद मिल सकेगी.

किसानों के खातों में भेजे 317.86 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के सरदारपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए बीमा राशि जारी की. उन्होंने एक क्लिक के जरिए 317.86 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की. यह राशि रबी सीजन 2025-26 की फसलों के लिए जारी की गई है. सरकार के मुताबिक, करीब 16.70 लाख पात्र किसान आवेदनों को इसका फायदा मिलेगा. जिन किसानों की फसल खराब हुई थी और उनका बीमा दावा मंजूर हुआ है, उन्हें तय राशि मिलेगी.

फसल बीमा योजना से कैसे मिलती है मदद?

खेती में किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखा फसल को नुकसान पहुंचा देता है. कई बार ओलावृष्टि और दूसरे मौसमी कारणों से भी किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है. ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के काम आती है. इसके तहत बीमा कराई गई फसल को तय नियमों के अनुसार नुकसान होने पर आर्थिक मदद दी जाती है. इससे किसान दोबारा खेती शुरू करने के लिए खाद, बीज और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: PM Kisan: 24वीं किस्त की तारीख तय, लेकिन इन किसानों को लग सकता है झटका

सिंचाई के लिए भी मिली बड़ी सौगात

फसल बीमा की राशि जारी करने के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की. उन्होंने 2,387.60 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया. इस परियोजना से धार और झाबुआ जिले के हजारों किसानों को खेती के लिए पानी मिलने में मदद होगी. जिन इलाकों में किसानों को सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां पानी की सुविधा बढ़ने से खेती करना आसान हो सकता है.

किसानों को कैसे पता चलेगा कि पैसा आया या नहीं?

जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया था, वे बैंक खाते में आई रकम की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए बैंक की पासबुक अपडेट कराएं या मोबाइल पर आए बैंक के मैसेज को देखें.

अगर बीमा राशि को लेकर कोई परेशानी है, तो किसान अपनी बैंक शाखा, बीमा कंपनी या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं. फसल बीमा से जुड़ी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी मदद ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें: Farmer ID: घर बैठे कैसे बनवाएं फार्मर आईडी? जानें आसान तरीका