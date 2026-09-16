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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरे मंगलवार भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने जमाई धाक, 5 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास

दूसरे मंगलवार भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने जमाई धाक, 5 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास

'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. वहीं दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में गिरावट भी देखी जा रही है. हालांकि दूसरे मंडे के बाद अब दूसरे मंगलवार को इसकी कमाई स्थिर रही.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हुई थी और तब से ये बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचाए हुए है. हालांकि रिलीज के दूसरे हफ्ते के वीकडेज में इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट भी देखी जा रही है फिर भी ये हर दिन करोड़ों ही कमा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के 12वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'मिर्जापुर द मूवी' ने 12वें दिन कितनी की कमाई?
एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' को दर्शकों ने खूब पसंद किया. खास तौर पर इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में दबाकर कमाई की. इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन 148.45 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद दूसरे वीकेंड पर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. बता दें कि इसने दूसरे शनिवार जहां 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वहीं दूसरे संडे इसकी कमाई 13.25 करोड़ रुपये रही.

  • हालांकि दूसरे हफ्ते के वीकडेज में इसकी कमाई घटी है लेकिन फिर भी इसने 11वें दिन 5.50 करोड़ कमाकर दूसरे सोमवार के अहम टेस्ट को भी शानदार ढंग से पास किया है.
  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को इसका कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये रहा है.
  • इसी के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' की भारत में 12 दिनों की कुल नेट कमाई अब 195.70 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-मंगलवार को फिर 'हनुमान अंश' की रही धूम, 'हैवान' की हालत हुई बुरी, जानें- 'मिर्जापुर द मूवी' का कलेक्शन

200 करोड़ क्लब में एंट्री करने से कितनी है दूर?
गुरमीत सिंह की डायरेक्ट की गई क्राइम थ्रिलर 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है. बस 4.30 करोड़ और कमाते ही ये इस आंकड़े को पार कर जाएगी. इसी के साथ ये ऐसा करने वाली साल 2026 की चौथी बॉलीवुड फिल्म होगी और ये माइलस्टोन हासिल करते ही, यह 'धुरंधर 2', 'बॉर्डर 2' और 'हनुमान अंश' की लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जिन्होंने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में
'मिर्जापुर द मूवी' एक एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. यह उनकी पहली फीचर फ़िल्म है. इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 2018 में आई अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज़ 'मिर्जापुर' पर बेस्ड है. इस फ़िल्म में कई कलाकार हैं, जिनमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल चौहान सहित कई शामिल है.

ये भी पढ़ें:-25 लाख की नेमप्लेट, जानिए-शाहरुख खान के 'मन्नत' का मेंटेनेंस और बिजली खर्च

Published at : 16 Sep 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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