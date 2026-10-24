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करवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को बनाएं और खास, इन एक्ट्रेसेस से लें हेयर-स्टाइलिंग टिप्स
करवाचौथ का त्योहार अब नजदीक है. इस दिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और सजती-संवरती हैं. इस मौके पर आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत हेयरस्टाइल्स को कॉपी कर सकती हैं.
एक्ट्रेसेस के ये हेयरस्टाइल्स एक से बढ़कर एक हैं. आप करवाचौथ पर जिस भी तरह का आउटफिट पहनना चाहती हैं. यहां आपको साड़ी और सूट से लहंगे तक सभी के लिए हेयरस्टाइल के ऑपशंस मिल जाएंगे. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इस दिन क्या पहनेंगी, लेकिन बालों को लेकर कन्फ्यूस्ड हैं, तो इन हसीनाओं से ले सकती हैं इंस्पिरेशन
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Published at : 24 Oct 2026 08:29 PM (IST)
Tags :Karwachauth
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