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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को बनाएं और खास, इन एक्ट्रेसेस से लें हेयर-स्टाइलिंग टिप्स

करवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को बनाएं और खास, इन एक्ट्रेसेस से लें हेयर-स्टाइलिंग टिप्स

करवाचौथ का त्योहार अब नजदीक है. इस दिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और सजती-संवरती हैं. इस मौके पर आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत हेयरस्टाइल्स को कॉपी कर सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 24 Oct 2026 08:30 PM (IST)
करवाचौथ का त्योहार अब नजदीक है. इस दिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और सजती-संवरती हैं. इस मौके पर आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत हेयरस्टाइल्स को कॉपी कर सकती हैं.

एक्ट्रेसेस के ये हेयरस्टाइल्स एक से बढ़कर एक हैं. आप करवाचौथ पर जिस भी तरह का आउटफिट पहनना चाहती हैं. यहां आपको साड़ी और सूट से लहंगे तक सभी के लिए हेयरस्टाइल के ऑपशंस मिल जाएंगे. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इस दिन क्या पहनेंगी, लेकिन बालों को लेकर कन्फ्यूस्ड हैं, तो इन हसीनाओं से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

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सारा अली खान का ये हेयरस्टाइल बहुत कैची है. इसके लिए आपको महंगी हेयर एक्सेसरी की भी जरूरत नहीं है. उन्होंने दोनों साइड से बालों को ट्विस्ट करके पीछे की तरफ पिन किया है और खूबसूरत-सा फूल लगाया है. आप करवाचौथ पर जिस कलर की साड़ी पहन रही हैं, उसके कंट्रास्ट रंग के फूल या फूलों का गजरा आपके बालों के लिए परफेक्ट च्वाइस साबित होगा.
सारा अली खान का ये हेयरस्टाइल बहुत कैची है. इसके लिए आपको महंगी हेयर एक्सेसरी की भी जरूरत नहीं है. उन्होंने दोनों साइड से बालों को ट्विस्ट करके पीछे की तरफ पिन किया है और खूबसूरत-सा फूल लगाया है. आप करवाचौथ पर जिस कलर की साड़ी पहन रही हैं, उसके कंट्रास्ट रंग के फूल या फूलों का गजरा आपके बालों के लिए परफेक्ट च्वाइस साबित होगा.
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अगर आप पेस्टल शेड़ की कोई साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो आपको बालों के लिए किसी हेवी हेयरस्टाइल की जरूरत नहीं है. आप आलिया के इस सिंपल हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने बालों को साइड़ की मांग निकाल कर सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला छोड़ा है. लेकिन इसके बावजूद उनका ये लुक और हेयरस्टाइल दोनों ही एलिगेंट लग रहे हैं.
अगर आप पेस्टल शेड़ की कोई साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो आपको बालों के लिए किसी हेवी हेयरस्टाइल की जरूरत नहीं है. आप आलिया के इस सिंपल हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने बालों को साइड़ की मांग निकाल कर सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला छोड़ा है. लेकिन इसके बावजूद उनका ये लुक और हेयरस्टाइल दोनों ही एलिगेंट लग रहे हैं.
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इस लुक में जाह्नवी कपूर का हेयरस्टाइल काफी अट्रैक्टिव है. उनके बालों में सबसे पहले उनके चेन वाली हेयर एक्सेसरी पर जाता है, जिसमें बीड्स लगे हुए हैं. उन्होंने बीच की मांग निकालकर, पीछे की तरफ स्लीक बन बनाया है. उनका ये बन ब्रेडेड होने की वजह से और सुंदर लग रहा है. सिंपल जूडा करना चाहती हैं तो कुछ ऐसा भी ट्राई कर सकती हैं.
इस लुक में जाह्नवी कपूर का हेयरस्टाइल काफी अट्रैक्टिव है. उनके बालों में सबसे पहले उनके चेन वाली हेयर एक्सेसरी पर जाता है, जिसमें बीड्स लगे हुए हैं. उन्होंने बीच की मांग निकालकर, पीछे की तरफ स्लीक बन बनाया है. उनका ये बन ब्रेडेड होने की वजह से और सुंदर लग रहा है. सिंपल जूडा करना चाहती हैं तो कुछ ऐसा भी ट्राई कर सकती हैं.
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अगर आप इस करवाचौथ पर साड़ी नहीं पहन रही हैं और हेयरस्टाइल समझ नहीं आ रहा तो तृप्ति के इस हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये हर आउटफिट पर बेहद खूबसूरत लगता है. इस लुक में उन्होंने बालों को हाफ-अप और हाफ-डाउन रखते हुए पीछे की तरफ पिन किया है. सभी बालों में सॉफ्ट कर्ल्स दिख रहे हैं, लेकिन माथे से आगे आते कर्ल्स इस मॉर्डन और क्लासिक स्टाइल की जान है.
अगर आप इस करवाचौथ पर साड़ी नहीं पहन रही हैं और हेयरस्टाइल समझ नहीं आ रहा तो तृप्ति के इस हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये हर आउटफिट पर बेहद खूबसूरत लगता है. इस लुक में उन्होंने बालों को हाफ-अप और हाफ-डाउन रखते हुए पीछे की तरफ पिन किया है. सभी बालों में सॉफ्ट कर्ल्स दिख रहे हैं, लेकिन माथे से आगे आते कर्ल्स इस मॉर्डन और क्लासिक स्टाइल की जान है.
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अगर आप लहंगे के दुपट्टे को साड़ी की तरह स्टाइल करने का सोच रही हैं, तो प्रियंका का ये हेयरस्टाइल आपके लिए है. प्रियंका का ये हेयरस्टाइल सदाबहार है. उन्होंने बालों का मिडल पार्टिशन कर ब्रेड बनाई हुई है. उनकी ढीली ब्रेड के साथ दोनों तरफ छोड़ी हुई लटें बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनका मांगटीका इस हेयरस्टाइल को कंप्लीट कर रहा है.
अगर आप लहंगे के दुपट्टे को साड़ी की तरह स्टाइल करने का सोच रही हैं, तो प्रियंका का ये हेयरस्टाइल आपके लिए है. प्रियंका का ये हेयरस्टाइल सदाबहार है. उन्होंने बालों का मिडल पार्टिशन कर ब्रेड बनाई हुई है. उनकी ढीली ब्रेड के साथ दोनों तरफ छोड़ी हुई लटें बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनका मांगटीका इस हेयरस्टाइल को कंप्लीट कर रहा है.
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अगर आपका लहंगा पहनने का मन है, तो भूमि पेड़नेकर का ये हेयरस्टाइल आपके लिए परफेक्ट पिक होगा. इसे फ्रंट ब्रेडेड ओपन हेयरस्टाइल बोलते हैं. इस हेयरस्टाइल से चेहरा शार्प और लिफटेड़ दिखता है. इसके साथ उन्होंने बालों को हल्की वेव्स के साथ खुला रखा है.
अगर आपका लहंगा पहनने का मन है, तो भूमि पेड़नेकर का ये हेयरस्टाइल आपके लिए परफेक्ट पिक होगा. इसे फ्रंट ब्रेडेड ओपन हेयरस्टाइल बोलते हैं. इस हेयरस्टाइल से चेहरा शार्प और लिफटेड़ दिखता है. इसके साथ उन्होंने बालों को हल्की वेव्स के साथ खुला रखा है.
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कृति खरबंदा ने इस ट्रेडिशनल लुक के साथ स्टाइलिश ब्रेड बनाई हुई है. उनकी हेयर एक्सेसरीज उनके हेयरस्टाइल में चार चांद लगा रही हैं. आगे की तरफ छोड़ी गईं लटें उनके हेयरस्टाइल को बेहद शानदार फिनिश दे रही हैं.
कृति खरबंदा ने इस ट्रेडिशनल लुक के साथ स्टाइलिश ब्रेड बनाई हुई है. उनकी हेयर एक्सेसरीज उनके हेयरस्टाइल में चार चांद लगा रही हैं. आगे की तरफ छोड़ी गईं लटें उनके हेयरस्टाइल को बेहद शानदार फिनिश दे रही हैं.
Published at : 24 Oct 2026 08:29 PM (IST)
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