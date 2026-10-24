करवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को बनाएं और खास, इन एक्ट्रेसेस से लें हेयर-स्टाइलिंग टिप्स

अगर आप इस करवाचौथ पर साड़ी नहीं पहन रही हैं और हेयरस्टाइल समझ नहीं आ रहा तो तृप्ति के इस हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये हर आउटफिट पर बेहद खूबसूरत लगता है. इस लुक में उन्होंने बालों को हाफ-अप और हाफ-डाउन रखते हुए पीछे की तरफ पिन किया है. सभी बालों में सॉफ्ट कर्ल्स दिख रहे हैं, लेकिन माथे से आगे आते कर्ल्स इस मॉर्डन और क्लासिक स्टाइल की जान है.