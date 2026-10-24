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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंगाल चुनाव के बाद बदला ले रही...', बीजेपी को नसीरुद्दीन शाह ने बताया 'झूठी पार्टी'

'बंगाल चुनाव के बाद बदला ले रही...', बीजेपी को नसीरुद्दीन शाह ने बताया 'झूठी पार्टी'

Naseeruddin Shah On BJP: बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने लाइव वीडियो में आकर बीजेपी को खरी-खोटी सुनाई और पार्टी पर हमला बोला. साथ ही इसे 'झूठी पार्टी' कहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 09:18 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपनी एक्टिंग के साथ ही बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. वो सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं और सरकार को भी घेरने के पीछे नहीं रहते हैं. बीते दिनों वो कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का भी हिस्सा रहे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था और इस्तीफे की मांग की गई थी. ऐसे में अब एक्टर ने बीजेपी पर निशाना साधा है. 

दरअसल, नसीरुद्दीन शाह इंस्टाग्राम पर लाइव आए और इस दौरान इन्होंने बंगाल चुनाव का जिक्र करके बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने इसे झूठी पार्टी कहा है. एक्टर ये भी बोले कि ये सभी लोगों से बदला लेने के लिए उतारू हैं. चलिए बताते हैं नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा.

नसीरुद्दीन शाह बोले- 'बीजेपी- जो एक झूठी पार्टी है'

नसीरुद्दीन शाह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, 'मैं नसीरुद्दीन शाह...बीजेपी-झूठी पार्टी है. बंगाल चुनाव में चालाकी से हासिल की गई जीत के बाद अब ये सिर्फ बदला लेने पर उतारू हूं, जो लोग उन पर और उनकी पॉलिसी पर विश्वास नहीं करते हैं. इसका लेटेस्ट शिकार हमारे सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्र और भविष्य फिल्ममेकर्स हैं. प्रशासन से जवाबदेही मांगने के बदले में उन्हें कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं. उन पर नजर रखी जा रही है. धमकियां मिल रही है. अब तो हॉस्टल भी खाली करने के लिए कहा जा रहा है.'

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' बनी बॉलीवुड की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्रीक्वल, कमाया 250 करोड़ प्रॉफिट

बीजेपी भविष्य के फिल्ममेकर्स का ब्रेनवॉश करना चाहती है...

बॉलीवुड एक्टर आगे कहते हैं, 'ये बीजेपी अपने पक्ष में बेशर्म प्रोपेगैंडा को बढ़ावा देने से ही संतुष्ट नहीं है बल्कि अब ये हमारे भविष्य के फिल्ममेकर्स का ब्रेनवॉश भी करना चाहती है. उन्हें डराना-धमाकाना भी चाहती है और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा. ये हमारे देश के यंग लोग हैं, जो आने वाले समय में सच्चाई बताएंगे और उस राज्य के बारे में जिसमें हम रह रहे हैं. मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की मांग को सपोर्ट करें.'

 
 
 
 
 
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छात्रों के हक में बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह

गौरतलब है कि नसीरुद्दीन शाह ने कोई पहली बार छात्रों के सपोर्ट में अपनी बात नहीं रखी है. बल्कि वो अक्सर ही उनके मुद्दों पर बात करते हैं और उनकी मांग को सपोर्ट भी करते हैं. इस साल जुलाई में छात्रों के प्रदर्शन का भी नसीरुद्दीन शाह ने सपोर्ट किया था और उन पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की आलोचना भी की थी. इस प्रोटेस्ट के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, 'अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करते हैं तो वो यही चाहेगा कि पूरा देश भी उसी की तरह अज्ञानी, नासमझ और बेरहम बन जाए.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Naseeruddin Shah
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