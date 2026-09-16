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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्टिंग को लेकर करीना कपूर और सैफ अली खान का नजरिया अलग, दोनों के बीच हो जाती है बहस

एक्टिंग को लेकर करीना कपूर और सैफ अली खान का नजरिया अलग, दोनों के बीच हो जाती है बहस

करीना कपूर ने बताया कि एक्टिंग को लेकर उनकी और सैफ अली खान की सोच अलग है. काम करने के तरीके में फर्क है, जिसकी वजह से घर में फिल्मों पर होने वाली चर्चा कई बार बहस में बदल जाती है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 16 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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करीना कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं और लगातार फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. इसी दौरान वे इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रीन के टॉक शो में पहुंची, जहां उन्होंने काम को लेकर सैफ अली खान से होने वाली बहस पर खुलकर बात की.

एक घर में पति-पत्नी दोनों एक्टर हों, तो घर में फिल्मों पर चर्चा करना तो आम बात है. लेकिन करीना कपूर और सैफ अली खान के घर में ये चर्चा कभी-कभी बहस में भी बदल जाती है. करीना कपू ने खुद बताया है कि एक्टिंग को लेकर दोनों की सोच में काफी अंतर है और दोनों का नजरिया भी अलग है.  

काम को लेकर क्यों होती है दोनों की बहस?

उन्होंने बताया कि दोनों ही एक्टर हैं और इसलिए घर में फिल्मों और अभिनय को लेकर बातचीत होना बहुत नॉर्मल है. लेकिन कई बार यही बातचीत बहस का रुप ले लेती है.

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करीना ने कहा, ‘हम हमेशा लड़ने लगते हैं. एक ही घर में दो एक्टर हों, तो आखिरकार लड़ाई हो ही जाती है. हो सकता है मुझे उनका कोई प्रोमो पसंद न आए या उन्हें मेरा कोई प्रोमो पसंद न आए. इस मामले में हम दोनों काफी अलग हैं.’

करीना ने बताया, ‘मेरा काम करने का तरीका बहुत सिंपल है’

करीना ने कहा, ‘मैं खुद किसी रोल के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने के बजाय अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करती हूं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत सिंपल तरीके से काम करती हूं. मैं चाहती हूं कि जरूरत के हिसाब से खुद को ढालूं और फिर उससे बाहर आ जाऊं. जबकि सैफ को तैयारी करना ज्यादा पसंद है.’

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करीना बताती हैं, ‘सैफ किसी किरदार को निभाने से पहले उसके बारे में काफी पढ़ते हैं और उस किरदार में पूरी तरह उतरने की कोशिश करते हैं.’ उनका कहना है दोनों के नजरिए में ये ही अंतर दोनों के बीच काम को लेकर होने वाली बहस की एक वजह बन जाता है.

आपको बता दें कि साल 2014 के बाद से दोनों ने एक साथ किसी भी फिल्म पर काम नहीं किया है. 2014 में आखिरी बार हैप्पी एंडिंग में साथ पर्दे पर दिखे थे. वहीं इससे पहले वे कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं. उन्होंने ‘एलओसी कर्गिल’, ‘ओमकारा’ और ‘एजेंट विनोद’ जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है.


एक्टिंग को लेकर करीना कपूर और सैफ अली खान का नजरिया अलग, दोनों के बीच हो जाती है बहस

करिश्मा से सीखी मेहनत और आगे बढ़ते रहने की बात

इसी बातचीत में करीना ने अपनी बड़ी बहन और एकेट्रेस करिश्मा कपूर का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि करिश्मा उनके लिए सिर्फ बहन नहीं, बल्कि एक मेंटर भी रही हैं. करीना ने कहा, ‘मेरी बहन ने मुझे जो भी सिखाया मैं सबके लिए उन्हें क्रेडिट देती हूं. लेकिन अगर उन्होंने मुझे एक चीज सबसे ज्यादा सिखाई है, तो वह है मेहनत करना और लगातार आगे बढ़ते रहना.’

करीना ने बताया कि 90 के दशक में आर्टिस्ट्स के लिए लगातार काम करना और खुद को साबित करते रहना आसान नहीं था. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों न हों, आपको कभी भी उम्मीद और खुद पर भरोसा करना नहीं छोडना है.’

करीना कपूर का वर्क फ्रंट

करीना कपूर 2024 में ‘क्रू’ और ‘सिंघम अगेन’ और ‘जाने जान’ जैसी फिल्मों में नजर आई हैं. जबकि 2025 में उनकी कोई फिल्म नहीं आई. अब वे अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं. दायरा 18 सितंबर को सिनेमा में रिलीज हो रही है. ये एक क्राइम-थ्रिलर है, जिसमें करीना कपूर के साथ साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल निभा रहे हैं. वहीं इस फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 16 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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KAREENA KAPOOR
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