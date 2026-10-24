इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रोहनप्रीत ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी जिंदगी की रानी, मेरे खूबसूरत हमसफर को शादी की छठी सालगिरह मुबारक. रब ने जो जिंदगी लिखी है, वो बस तेरे साथ ही हो…'