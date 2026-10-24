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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया' वेडिंग एनिवर्सरी पर नेहा कक्कड़ के लिए रोहनप्रीत का रोमांटिक पोस्ट

'लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया' वेडिंग एनिवर्सरी पर नेहा कक्कड़ के लिए रोहनप्रीत का रोमांटिक पोस्ट

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह आज अपनी शादी की छठी सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर रोहनप्रीत ने नेहा के लिए प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Oct 2026 04:13 PM (IST)
नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह आज अपनी शादी की छठी सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर रोहनप्रीत ने नेहा के लिए प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है.

24 अक्टूबर को नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी को 6 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर रोहनप्रीत ने पत्नी नेहा के लिए रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने नेहा को अपनी जिंदगी की रानी बताया.

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छठी वेडिंग एनिवर्सरी पर सिंगर रोहनप्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ संग कई रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
छठी वेडिंग एनिवर्सरी पर सिंगर रोहनप्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ संग कई रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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तस्वीरों में कपल काफी रोमांटिक होते नजर आ रहा है. एक फोटो में नेहा अपने पति रोहनप्रीत को किस कर रही हैं.
तस्वीरों में कपल काफी रोमांटिक होते नजर आ रहा है. एक फोटो में नेहा अपने पति रोहनप्रीत को किस कर रही हैं.
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येलो कलर की मिनी ड्रेस पहने नेहा स्टाइलिश लुक में नजर आई. वहीं रोहनप्रीत का कैजुअल लुक देखने को मिला.
येलो कलर की मिनी ड्रेस पहने नेहा स्टाइलिश लुक में नजर आई. वहीं रोहनप्रीत का कैजुअल लुक देखने को मिला.
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तस्वीरों में नेहा और रोहनप्रीत काफी खुश नजप आए. वेडिंग एनिवर्सरी पर रोहनप्रीत ने नेहा को रानी कहा.
तस्वीरों में नेहा और रोहनप्रीत काफी खुश नजप आए. वेडिंग एनिवर्सरी पर रोहनप्रीत ने नेहा को रानी कहा.
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इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रोहनप्रीत ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी जिंदगी की रानी, मेरे खूबसूरत हमसफर को शादी की छठी सालगिरह मुबारक. रब ने जो जिंदगी लिखी है, वो बस तेरे साथ ही हो…'
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रोहनप्रीत ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी जिंदगी की रानी, मेरे खूबसूरत हमसफर को शादी की छठी सालगिरह मुबारक. रब ने जो जिंदगी लिखी है, वो बस तेरे साथ ही हो…'
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उन्होंने आगे लिखा, 'जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, नेहा कक्कड़!'
उन्होंने आगे लिखा, 'जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, नेहा कक्कड़!'
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नेहा ने रोहनप्रीत के पोस्ट पर प्यार लुटाते हुए लिखा, 'बेबी, कितना प्यारा कैप्शन है. जितनी जिंदगी हो, तेरे साथ ही हो…'
नेहा ने रोहनप्रीत के पोस्ट पर प्यार लुटाते हुए लिखा, 'बेबी, कितना प्यारा कैप्शन है. जितनी जिंदगी हो, तेरे साथ ही हो…'
Published at : 24 Oct 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Neha Kakkar

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