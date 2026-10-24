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'लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया' वेडिंग एनिवर्सरी पर नेहा कक्कड़ के लिए रोहनप्रीत का रोमांटिक पोस्ट
नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह आज अपनी शादी की छठी सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर रोहनप्रीत ने नेहा के लिए प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है.
24 अक्टूबर को नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी को 6 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर रोहनप्रीत ने पत्नी नेहा के लिए रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने नेहा को अपनी जिंदगी की रानी बताया.
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Published at : 24 Oct 2026 04:13 PM (IST)
Tags :Neha Kakkar
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