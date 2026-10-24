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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन

आजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद निर्वाचन विभाग की जांच में सामने आया कि आजमगढ़ की वोटर लिस्ट में विकास यादव नाम 13 बार दर्ज मिला. कंप्यूटर सहायक और 5 बीएलओ पर कार्रवाई हुई है.

Written By : निखिल साहू, खुर्रम नोमानी, आजमगढ़ |  Updated at : 24 Oct 2026 09:23 PM (IST)
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आजमगढ़ में एक वोटर विकास यादव का नाम मतदाता सूची में 13 बार दर्ज मिला है. इसका खुलासा खुद निर्वाचन विभाग की जांच में हुआ. इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था. जिसके बाद विभाग ने इसकी जांच करवाई थी. वही, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कंप्यूटर सहायक सहित पांच बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है. जल्द उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है.

निर्वाचन विभाग की जांच में सामने आया कि विधानसभा क्षेत्र 347-आजमगढ़ की वोटर लिस्ट में हिंदी में विकास यादव नाम 13 बार दर्ज मिला. इनमें दो नामों को पहले ही हटाया जा चुका था, जबकि बाकी के 11 नाम अलग-अलग व्यक्तियों के हैं. इनमें एक मतदाता का नाम सही पाया गया है, जबकि 10 लोगों के नाम और विवरण में सुधार किया जाएगा.

कंप्यूटर सहायक और 5 बीएलओ पर कार्रवाई

जांच में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए कंप्यूटर सहायक और पांच बीएलओ को मतदाता सूची के काम से तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं. उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में नोटिस जारी करने की तैयारी है. कंप्यूटर सहायक, बीएलओ, तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और दो सहायक ईआरओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत कार्रवाई से पहले नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मामले में जिम्मेदार पाए गए विधानसभा क्षेत्र 347-आजमगढ़ के कंप्यूटर सहायक संजय कुमार प्रजापति और पांच बीएलओ जिनमें गीता देवी प्रथम, गीता देवी द्वितीय, सुनीता देवी और शीला देवी (चारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) तथा उमेश कुमार यादव (रोजगार सेवक) शामिल हैं.
आजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन

संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश

मतदाता सूची तैयार करने और पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के मामले में तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तत्कालीन सदर एसडीएम नरेंद्र गंगवार तथा दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें डॉ. मोनिका अग्रवाल, आयुर्वेदिक डॉक्टर और तत्कालीन नायब तहसीलदार सदर माधवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

आजमगढ़ में सभी वोटर लिस्ट की जांच के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ को जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में इस तरह की गड़बड़ियों की गहन जांच कराने और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 24 Oct 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP Elections 2027 Azamgarh NEWS
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