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शादी की 20वीं सालगिरह पर फिर दूल्हा-दुल्हन बने सूर्या-ज्योतिका, बच्चों के सामने की क्रिश्चियन वेडिंग, शेयर की वीडियो

सूर्या और ज्योतिका ने शादी के 20 साल पूरे होने पर परिवार और दोस्तों के बीच फिर से शादी की रस्में निभाईं. ज्योतिका ने इस मौके पर रिश्ते के उतार-चढ़ाव पर इमोशनल पोस्ट लिखा.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 16 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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शादी की सालगिरह पर दोबारा शादी करना अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रह गई है. कपल्स इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए एक बार फिर शादी की रस्में निभाते नजर आते हैं. कहीं दोबारा वरमाला होती है, तो कहीं पूरा वेडिंग सेरेमनी जैसा माहौल बनाया जाता है. अब साउथ सिनेमा के स्टार कपल सूर्या और ज्योतिका ने भी अपनी शादी के 20 साल पूरे होने पर कुछ ऐसा ही किया है. इस जोड़ी ने 20वीं सालगिरह पर क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से दोबारा शादी की.

सूर्या और ज्योतिका ने खास अंदाज में सेलिब्रेट की 20वीं एनीवर्सरी
सूर्या और ज्योतिका ने अपनी 20वीं एनिवर्सरी के खास मौके पर अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शादी का जश्न मनाया. इतना ही नहीं उन्होंने एक बार फिर शादी के बंधन से जुडे वादे किए. लेकिन उन्होंने साउथ इंडियन स्टाइल में नहीं बल्कि क्रिस्चियन अंदाज में शादी के वादों को दोहराया.

ज्योतिका ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है. अब उनका ये वीडियो और सेलिब्रेशन के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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ज्योतिका ने बताया, क्यों खास था ये दिन

ज्योतिका ने इस पूरे सेलिब्रेशन को ‘द सीक्वल’ नाम दिया. अपने पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि यह किसी परफेक्ट शादी का जश्न नहीं था. बल्कि उन तमाम चीजों का जश्न था, जिन्होंने इतने सालों में उनके रिश्ते को मजबूत बनाया. उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें भी लिखा है, '20 ईयर्स ऑफ लव एंड वॉर.'

उन्होंने शादी के 20 सालों में रिश्ते में होने वाली बहुत सी चीजों का जिक्र किया. उन्होंने लिखा लडाइयां, समझौते, एक-दूसरे को समझना, सैक्रीफाइस और बिना किसी शर्त के प्यार करना, सब एक रिश्ते का हिस्सा होता है. उन्होंने लिखा, ‘ये सिर्फ शादी के 20 साल पूरे होने का जश्न नहीं था, बल्कि दोनों के उस रिश्ते का जश्न है, जो वक्त के साथ बदलता और मजबूत होता गया.’

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इस मौके पर ज्योतिका ने किए कई वादे

ज्योतिका ने इस मौके पर अपने कुछ वादे भी शेयर किए. उन्होंने लिखा, ‘मैं खुश रहने का वादा करती हू, क्योंकि मैं जिंदगी का पॉजिटिव साइड देखती हूं.’ उन्होंने जिंदगी को एक तोहफा बताया और कहा कि जब आपका जीवनसाथी आपको खुद से भी ज्यादा सम्मान देता है, तो जिंदगी को सेलिब्रेट करने की वजह मिल जाती है.


शादी की 20वीं सालगिरह पर फिर दूल्हा-दुल्हन बने सूर्या-ज्योतिका, बच्चों के सामने की क्रिश्चियन वेडिंग, शेयर की वीडियो

अपने पोस्ट में ज्योतिका ने सूर्या के साथ-साथ अपने बच्चों के लिए भी खास बात लिखी. उन्होंने कहा, ‘हर सुबह ऐसे इंसान के साथ उठना, जो मेरी परवाह करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मैं इसके  लिए शुक्रगुजार हूं.’ वहीं उनका कहना है कि उनके बच्चों ने उनकी जिंदगी को एक नया मतलब दिया है.

उन्होंने खुद को स्वस्थ रखने का भी वादा किया और कहा कि सेहत ही इंसान की असली पूंजी है. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ज्योतिका ने सूर्या के साथ अपनी दोस्ती को अपने रिश्ते का सबसे खास हिस्सा बताया. उन्होंने लिखा, ‘एक ही इंसान में बराबरी का साथी, विश्वासपात्र, गॉसिप पार्टनर और सबसे अच्छा दोस्त मिल जाना बहुत मुश्किल होता है.’

ऐसे शुरू हुई दोनों की कहानी

सूर्या और ज्योतिका की पहली मुलाकात 1999 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया. अगले कुछ सालों में दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी ऑडियंस को भी काफी पसंद आई.
शादी की 20वीं सालगिरह पर फिर दूल्हा-दुल्हन बने सूर्या-ज्योतिका, बच्चों के सामने की क्रिश्चियन वेडिंग, शेयर की वीडियो

दोनों ने ‘पूवेल्लम केट्टुप्पार’, ‘उयिरिले कलंथाथु’, ‘काका काका’, ‘पेराझगन’, ‘मायावी’ और ‘सिल्लुनु ओरु काधल’ में साथ स्क्रीन शेयर की. करीब सात साल तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने 11 सितंबर 2006 को शादी की थी. उनकी फिल्म ‘सिल्लुनु ओरु काधल’ शादी से कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी, जिसमें दोनों पति-पत्नी के रोल में थे. इसके बाद असल जिंदगी में भी दोनों ने पति-पत्नी के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू की.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 16 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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