March Release 2026: मार्च में सिनेमाघरों में आएगा जलजला, 'धुरंधर 2' से 'टॉक्सिक' तक रिलीज होंगी 6 बड़ी फिल्में
March Release 2026: सिनेमालवर्स के लिए मार्च का महीना काफी धमाकेदार रहने वाला है. दरअसल मार्च में लाइन से एक या दो न हीं पूरी 6 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रही हैं.
इस मार्च के महीने में सिनेमाघरों में जलजला आने वाला है. दरअसल बड़े पर्दे पर बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इनमें सनी देओल से लेकर रणवीर सिंह और राम चरण तक की फिल्में शामिल हैं. इन बड़े स्टार्स की फिल्मों को लेकर फैंस में भी जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं और इसी के चलिए यहां मार्च महीने में थिएटर्स में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.
धुरंधर 2
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 के दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर बमफाड़ कलेक्शन किया है. ये बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. वहीं इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का सीक्वल 19 मार्च 2026 में रिलीज होने वाला है. बता दें कि फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण, आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह सीक्वल हाल के समय में मच अवेटेड सीक्वल में से एक है.
डकैत: अ लव स्टोरी
डकैत: अ लव स्टोरी एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आदिवी शेष लीड रोल में हैं. सिनेमैटोग्राफर शेनेल देव द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक एंग्री कैदी की कहानी है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता है, जिसने उसे धोखा दिया था. फिल्म में मृणाल ठाकुर फीमेल लीड में हैं. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों मे रिलीज होगी.
Ee Saari Mamulga undadhu ❤️🔥— Adivi Sesh (@AdiviSesh) October 28, 2025
There’s NO LOOKING BACK#DACOIT This UGADI
MARCH 19th 2026
in Theaters WORLDWIDE pic.twitter.com/KaxruBidTN
टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स
टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स एक अपकमिंग गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है, जो केजीएफ डुओलोजी की जबरदस्त सक्सेस के बाद यश की अगली फिल्म है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में यश गोवा से एक गिरोह चलाने वाले शातिर गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं. हाल ही में यश के बर्थडे पर इसका टीजर भी जारी किया गया था. मूथोन फिल्म के निर्देशक गीतु मोहनदास द्वारा निर्देशित यह फिल्म बाइलिंग्वल है. जिसमें यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और अन्य कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.
The Fairy Tale unfolds in 100 days#Toxic #GeetuMohandas @KvnProductions @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #JJPerry @anbariv #MonsterMindCreations pic.twitter.com/ErtQMY3ZqP— Yash (@TheNameIsYash) December 9, 2025
'द पैराडाइज'
नानी स्टारर फिल्म 'द पैराडाइज' अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. श्रीकांत ओडेला की यह एक्शन फिल्म 'दशहरा' के बाद 'नेचुरल स्टार' के साथ उनका दूसरा कोलैबोरेशन है. फिल्म के बारे में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों के अनुसार कहानी में नानी एक ऐसे नेता की भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना है और उनकी आजादी के लिए लड़ना है. फिल्म में राघव जुयाल, सोनाली कुलकर्णी और मोहन बाबू ने भी अहम किरदार निभाए हैं. ये फिल्म 26 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.
His Name/వాడి పేరు— Nani (@NameisNani) August 8, 2025
‘Jadal’
‘జడల్’
Calling a spade a spade. #THEPARADISE @odela_srikanth @anirudhofficial @SLVCinemasOffl @Dop_Sai @NavinNooli @artkolla @kabilanchelliah pic.twitter.com/gN3i0fPxv7
पेड्डी
पेड्डी एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जिसमें राम चरण मुख्य भूमिका में हैं. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें आरआरआर स्टार एक नए और बेबाक लुक में नजर आते हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर एक दमदार फीमेल लीड में हैं, जबकि शिव राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा ने इसमें सपोर्टिंग रोल प्ले किए हैं. ये फिल्म 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
The biggest battle you will ever take up is the fight for who you are, the fight for your identity ❤️🔥#PeddiFirstShot - Release Date Glimpse out now!— PEDDI (@PeddiMovieOffl) April 6, 2025
▶️ https://t.co/TjgF1YMGrP…
Happy Sri Rama Navami. See you in theatres for the next Sri Rama Navami ✨#PEDDI GLOBAL RELEASE… pic.twitter.com/y4TD9vTsW0
पति-पत्नी और वो 2
आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी स्टारर पति पत्नी और वो 2 भी मच अवेटेड फिल्म है. ये मूवी 4 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
