इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर कई फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. इनमें प्रभास की नई रिलीज ‘द राजा साब’ से लेकर रणवीर सिंह की 36 दिन पुरानी ‘धुरंधर’ सहित कई फिल्में शामिल हैं. हालांकि इस शुक्रवार को ‘द राजा साब’ ही बॉक्स ऑफिस की सिकंदर साबित हुई और इस नई फिल्म के आने से बाकियों के पसीने छूट गए. चलिए यहां फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

‘द राजा साब’ ने फ्राइडे को कितनी की कमाई?

प्रभास की ‘द राजा साब’ को क्रिटिक्स से काफी निगेटिव रिव्यू मिला है. वहीं सोशल मीडिया पर भी दर्शकों से फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिला. हालांकि रिलीज के पहले दिन इसे देखने के लिए खूब ऑडियंस सिनेमाघरों में पहुंची थी. इसी के साथ ‘द राजा साब’ ने धमाकेदार ओपनिंग की है. बता दें कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘द राजा साब’ ने प्रीव्यू शोज में 9.15 करोड़ की कमाई की. वहीं पहले दिन इसका कलेक्शन 54.15 करोड़ रहा. जिसके बाद इसके ओपनिंग डे का कलेक्शन 63.30 करोड़ रुपये हो गया है.

‘धुरंधर’ ने फ्राइडे को कितनी की कमाई?

‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है. रिलीज के पांच हफ्तों में इसकी कमाई धुआंधार रही है. लेकिन छठे हफ्ते में एंट्री करते ही इसे प्रभास की ‘द राजा साब’ से मुकाबला करना पड़ा है और इसी के साथ इसकी कमाई को बड़ा झटका भी लगा है. बता दें कि 36वें दिन यानी छठे फ्राइडे को ‘धुरंधर’ ने पहले बार सबसे कम कलेक्शन किया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के छठे फ्राइडे यानी 36वें दिन 3.50 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद इसके 36 दिनों का कुल कलेक्शन 793.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'इक्कीस' ने दूसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

अगस्त्य नंदा और दिवंगत धर्मेंद्र स्टारर वॉर बेस्ड ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' की कमाई को भी द राजा साब के आने से तगड़ा झटका लगा है. बॉक्स ऑफिस पर पहली बार इसके कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की है, और इसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे गिर गया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'इक्कीस' ने अपने दूसरे शुक्रवार को यानी 9वें दिन भारत में लगभग 85 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ इस फिल्म की 9 दिनों की कुल कमाई अब 26.35 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 31.65 करोड़ रुपये हो गया है.

'सर्वम माया' ने तीसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

इस समय सिनेमाघरों में दो हॉरर कॉमेडी फिल्में चल रही हैं. एक है प्रभास की तेलुगु फिल्म 'द राजा साहब' और दूसरी है निविन पॉली की मलयालम फिल्म 'सर्वम माया' वहीं 'सर्वम माया' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसने सिनेमाघरों में 16 दिन पूरे कर लिए हैं. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 1.8 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ 'सर्वम माया' की 16 दिनों में भारत में लगभग 59.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते 22.6 करोड़ रुपये कमाए हैं.