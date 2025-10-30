दाऊद का सपोर्ट करने वाली ममता कुलकर्णी के पास कितना पैसा है? दौलत और नेट वर्थ जानें

कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकीं ममता कुलकर्णी अब एक्टिंग छोड़ चुकी हैं. फिल्मों में काम करने के दौरान ममता कुलकर्णी अचानक से गायब हो गई थीं और अब 25 साल बाद भारत वापस आई हैं. ममता किसी न किसी विवाद का हिस्सा बनी रहती हैं. अब एक बार फिर वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई हैं. उन्होंने दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान दिया है जो खूब वायरल हो रहा है. कंट्रोवर्शियल बयान के बीच में आपको ममता कुलकर्णी की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे.

ममता लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं लेकिन फिर भी उनकी नेटवर्थ बहुत तगड़ी है. उन्होंने सब मोह त्याग दिया है और अब सन्यासी बन गई हैं. उन्होंने महाकुंभ में सन्यास लिया है. जिसके बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थीं.

कितनी है नेटवर्थ

डीएनए में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ममता कुलकर्णी की नेटवर्थ करीब 85 करोड़ है. बॉलीवुड से दूर होने के बावजूद, उनकी संपत्ति ने उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा है. उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी और तब से कम ही दिखाई देती हैं.

ममता कुलकर्णी के जिंदगी में कई चैलेंज और विवाद आए हैं. 2015 में, एक ड्रग मामले में उनका नाम सामने आया, जिससे उन्हें काफी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इन घटनाओं ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए इंस्पायर किया.

ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म तिरंगा से की थी. जिसमें वो नाना पाटेकर के साथ नजर आईं थीं. उसके बाद वो क्रांतिवीर, करण अर्जुन और आशिक आवारा जैसी फिल्मों में नजर आईं थीं. 90 के दशक में ममता अपने करियर के पीक पर थीं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया था.

