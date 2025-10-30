हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदाऊद का सपोर्ट करने वाली ममता कुलकर्णी के पास कितना पैसा है? दौलत और नेट वर्थ जानें

दाऊद का सपोर्ट करने वाली ममता कुलकर्णी के पास कितना पैसा है? दौलत और नेट वर्थ जानें

Mamta Kulkarni Net Worth: एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. उन्होंने दाउद इब्राहिम का सपोर्ट करते हुए एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकीं ममता कुलकर्णी अब एक्टिंग छोड़ चुकी हैं. फिल्मों में काम करने के दौरान ममता कुलकर्णी अचानक से गायब हो गई थीं और अब 25 साल बाद भारत वापस आई हैं. ममता किसी न किसी विवाद का हिस्सा बनी रहती हैं. अब एक बार फिर वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई हैं. उन्होंने दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान दिया है जो खूब वायरल हो रहा है. कंट्रोवर्शियल बयान के बीच में आपको ममता कुलकर्णी की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे.

ममता लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं लेकिन फिर भी उनकी नेटवर्थ बहुत तगड़ी है. उन्होंने सब मोह त्याग दिया है और अब सन्यासी बन गई हैं. उन्होंने महाकुंभ में सन्यास लिया है. जिसके बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थीं.

कितनी है नेटवर्थ

डीएनए में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ममता कुलकर्णी की नेटवर्थ करीब 85 करोड़ है. बॉलीवुड से दूर होने के बावजूद, उनकी संपत्ति ने उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा है. उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी और तब से कम ही दिखाई देती हैं.

ममता कुलकर्णी के जिंदगी में कई चैलेंज और विवाद आए हैं. 2015 में, एक ड्रग मामले में उनका नाम सामने आया, जिससे उन्हें काफी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इन घटनाओं ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए इंस्पायर किया.

ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म तिरंगा से की थी. जिसमें वो नाना पाटेकर के साथ नजर आईं थीं. उसके बाद वो क्रांतिवीर, करण अर्जुन और आशिक आवारा जैसी फिल्मों में नजर आईं थीं. 90 के दशक में ममता अपने करियर के पीक पर थीं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया था.

ये भी पढ़ें: Wednesday Box Office Collection: 'थामा'-'एक दीवाने की दीवानियत' पर भारी पड़ रही 28 दिन पुरानी 'कांतारा चैप्टर 1', जानें- बुधवार को किसने कितना किया कलेक्शन

Published at : 30 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Dawood Ibrahim Mamta Kulkarni Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
टेलीविजन
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget