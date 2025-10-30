आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' ने मंगलवार को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था लेकिन बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई. वहीं दूसरी ओर, सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी मंदी का शिकार हो गई है. चलिए यहां जानते हैं थामा से लेकर एक दीवाने की दीवानियत और कांतारा चैप्टर 1 सहित सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों ने बुधवार को कितना कलेक्शन किया?

'थामा' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'थामा' ने अपने दूसरे बुधवार को 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की. बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी कुल 10.10% रही, जिसमें सबसे ज़्यादा 13.96% रात के शो में दर्ज की गई, उसके बाद शाम के शो में 10.75%, दोपहर के शो में 9.40% और सुबह के शो में 6.28% रही. वहीं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म का भारत में 9 दिनों का कुल कलेक्शन अब 104.60 करोड़ रुपये हो गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

मिलाप जावेरी निर्देशित फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की 'थामा' से क्लैश हुआ था. फाइनली ये फिल्म 9वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. इसी के साथ बता दें कि हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा और शाद रंधावा स्टारर इस फिल्म ने अपने दूसरे बुधवार, यानी 9वें दिन सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 2.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ ही इस फिल्म का 9 दिनों का कलेक्शन 52.25 करोड़ रुपये हो गया है.

कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1 ने चौथे बुधवार कितना किया कारोबार?

ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा ए लीजेंड - चैप्टर 1’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अब एक महीना तकरीबन पूरा होने वाला है. ये फिल्म अब भी दर्शकों को बड़े पर्दे पर खींच रही है. कन्नड़ लोककथाओं पर आधारित इस एक्शन थ्रिलर ने अपने चौथे बुधवार को 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की. उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही भारत में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. वहीं कांतारा चैप्टप 1 की 9 दिनों की कुल घरेलू कमाई अब 599.15 करोड़ रुपये हो गई है.

ड्यूड ने दूसरे बुधवार कितना किया कलेक्शन

तमिल भाषा की फिल्म, ड्यूड, 17 ​​अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने वाली इस फिल्म की कमाई रिलीज़ के 13 दिन बाद धीमी पड़ गई है और ये लाखों में सिमट गई है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपने 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 91 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ जिससे इसकी 13 दिनों की कुल कमाई 69 करोड़ रुपये हो गई है.