आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, एक झलक पाने के लिए जुटे लोग

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में प्राचीन आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंची. राजस्थान के पाली जिले के नारलाई गांव में स्थित इस मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं के बीच हलचल देखने को मिली. दोपहर करीब 12 बजे मलाइका के मंदिर पहुंचने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, सभी बहुत एक्साइटेड हो गए. मंदिर के परिसर में अचानक चहल-पहल बढ़ गई और हर कोई उन्हें देखने के लिए पहुंच गया.

आध्यात्म में डूबी दिखीं मलाइका अरोड़ा

मंदिर पहुंचने के बाद मलाइका अरोड़ा ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की और भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद लिया. इस बीच उनका अंदाज बहुत सिंपल और आध्यात्म से भरा हुआ दिखाई दिया, जहां वो सिंपल व्हाइट कुर्ती पैंट में दिखीं. साथ ही अपने बालों में जुड़ा बनाया था. उनको देखने के लिए मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई. कई लोग उनके साथ फोटो लेने और उन्हें करीब से देखने की कोशिश करते दिखे. हालांकि, इस पूरे माहौल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोग और मंदिर प्रबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी. मलाइका का धार्मिक रूप देखकर उनके फैंस भी उनसे बहुत प्रभावित हुए.

View this post on Instagram A post shared by SADRI_BALI (@sadri_bali_updates)

मलाइका के आने से लोगों में दिखा उत्साह

जानकारी के मुताबिक, मलाइका अरोड़ा इन दिनों मारवाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं और नारलाई के प्रसिद्ध विरासत होटल में ठहरी हुई हैं, जहां वो नेचर और शांति को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं. नारलाई अपनी धार्मिक और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां आदिनाथ जैन मंदिर के साथ-साथ तपेश्वर महादेव और कई धार्मिक स्थल हैं, जहां हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. इसके अलावा ये इलाका लेपर्ड साइटिंग के लिए भी फेमस है, जिससे यहां पर्यटकों का आना-जाना भी लगा रहता है. मलाइका के यहां आने से इस इलाके की पहचान और बढ़ गई है और स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है.