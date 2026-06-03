भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जिसने इस डर के कारण छुपाकर रखी थी शादी की बात

Guess Who: आज बात एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने 80 के दशक में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था और 90 के दशक तक वो बॉलीवुड का बड़ा नाम रही. लाखों फैंस उनकी खूबसूरती, अदाकारी और चुलबुली अदाओं पर फिदा थे, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर शादी करके करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया था. ये एक्ट्रेस हैं जूही चावला. लेकिन, उन्होंने अपनी शादी की बात काफी वक्त तक सभी से छुपाकर रखी थी. चलिए जानते हैं कि भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस ने आखिर ऐसा क्यों किया था?

1995 में जय मेहता संग लिए थे सात फेरे

जूही चावला ने 1986 में आई फिल्म 'सल्तनत' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. जबकि साल 1988 की फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से वो रातोंरात स्टार बन गई थीं. जबकि 90 के दशक तक उनकी गिनती बड़ी हसीनाओं में होने लगी थी. उस दौर के लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकीं जूही ने बॉलीवुड के हैंडसम मुंडों को छोड़कर साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की थी, जो उम्र में उनसे 7 साल बड़े हैं.

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इस वजह से छुपाई थी शादी की बात

जिस वक्त जूही ने शादी की थी उस वक्त वो अपने फिल्मी करियर के पीक पर थी. जूही को डर था कि शादी की बात सामने आने के चलते उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है. उनका मानना था कि इस वजह से उन्हें फिल्में मिलने में दिक्कत हो सकती है और उन्हें करियर खत्म होने का डर था. उन्होंने 2020 में राजीव मसंद को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मैंने उस दौरान हाल ही में पहचान बनाई थी और अच्छा-खासा काम कर रही थी. ये वही वक्त था जब जय मेरी जिंदगी में आए. मुझे डर था कि मेरा करियर डूब जाएगा. मैं इसे भी जारी रखना चाहती थी और मुझे ऐसा करना बीच का रास्ता लगा'.

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भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं जूही चावला

जूही चावला लंबे वक्त से एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन वो भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. हुरुन रिच लिस्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 7,790 करोड़ रुपये है. उनकी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में हिस्सेदारी है, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है. वो KKR की को-ऑनर हैं.