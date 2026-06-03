नीना गुप्ता का नाम बी-टाउन की उन एक्ट्रेसेस में शामिल है. जो ना सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी से लोगों का दिल जीतती हैं, बल्कि अपने बोल्ड लुक से भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. नीना अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. अम्लान कुसुम घोष संग पहली शादी से लेकर विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर, बिना शादी किए बनीं मां और फिर विवेक मेहरा के साथ दूसरी शादी तक, एक्ट्रेस की लव लाइफ बेहद दिसचस्प है. आइए नीना गुप्ता के 67वें बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं.

नीना गुप्ता की पहली शादी

नीना गुप्ता की लव लाइफ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. उन्होंने दो शादियां की, लेकिन विवियन रिचर्ड्स के साथ उनके अफेयर ने सुर्खियां बटोरीं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नीना गुप्ता ने साल 1977 में दिल्ली के आईआईटी (IIT) छात्र अम्लान कुसुम घोष से की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और एक साल के अंदर ही दोनों अलग हो गए. नीना और अम्लान की पहली मुलाकात एक इंटर कॉलेज थिएटर कॉम्पटीशन के दौरान हुई थी और यहीं से दोनों की नजदीकियां भी बढ़ीं.

विवियन रिचर्ड्स संग नीना गुप्ता का अफेयर

नीना गुप्ता के वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिश्ते की बात तो किसी से छुपी नहीं है. 1980 के दशक के आखिरी सालों में दोनों के बीच रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी. उनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन नीना बिना शादी के प्रेग्नेंट जरूर हो गई थीं. 1989 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मसाबा है. रिचर्ड्स पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने नीना से शादी नहीं की और एक्ट्रेस ने सिंगल मदर होते हुए मसाबा का पालन-पोषण करने का कठिन फैसला लिया. इसके बाद विवियन और नीना का रिश्ता वहीं खत्म हो गया था.

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चार्टर्ड अकाउंटेंट से रचाई दूसरी शादी

नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने हर मोड़ पर खुद को मजबूती से संभाला. विवियन रिचर्ड्स से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मौका दिया और 15 जुलाई 2008 को दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा के साथ दूसरी शादी रचाई. दोनों ने अमेरिका में बेहद सादगी से सात फेरे लिए, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे.

फ्लाइट में हुई पहली मुलाकात

दिलचस्प बात ये है कि नीना और विवेक की पहली मुलाकात साल 2002 में एक फ्लाइट में हुई थी. वहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर यही रिश्ता प्यार में बदल गया. आज नीना गुप्ता और विवेक मेहरा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और एक-दूसरे के साथ हर पल को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं.

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