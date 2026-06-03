'मैं बदसूरत हूं...' जब शाहरुख की बेटी का छलका दर्द, सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे लोग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं बदसूरत हूं...' जब शाहरुख की बेटी सुहाना खान का छलका दर्द, सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे लोग

'मैं बदसूरत हूं...' जब शाहरुख की बेटी सुहाना खान का छलका दर्द, सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे लोग

Suhana Khan On Her Skin Color: शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने सांवले रंग के कारण लोगों के ताने सुन चुकी हैं. लेकिन, एक्ट्रेस ने एक बार ट्रोलर्स को करारा जवाबा दिया था.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 03 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

Suhana Khan On Her Skin Color: शाहरुख खान की बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. लेकिन, बचपन में सुहाना खान को अपने स्किन कलर के कारण लोगों से ताने सुनने को मिलते थे. आज के वक्त में सुहाना अपने स्टाइलिश अवतार से लोगों का दिल जीत लेती हैं, जबकि बचपन में वो काफी सांवली हुआ करती थीं. उन्हें उनकी रंगत के कारण लोग भला-बुरा कहते थे. लेकिन, सुहाना ने लोगों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया.

'मैं अपनी स्किन के कारण बदसूरत हूं...'

बचपन से ही सुहाना खान को अपने स्किन कलर के कारण रंगभेद का सामना करना पड़ा था. कुछ सालों पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस मुद्दे को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी और लोगों को स्किन के चलते ट्रोल करने वालों को जमकर लताड़ लगाई थी.

ये भी पढ़ें: बेहद ग्लैमरस हैं शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान, एक्ट्रेस के इन लुक्स से नहीं हटा पाएंगे नजरें

सुहाना ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'इस वक्त बहुत कुछ चला रहा है और ये उन मुद्दों में से एक है जिन्हें हमें ठीक करने की जरूरत है. ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये हर युवा लड़की/लड़के के बारे में है जो बिना किसी कारण के हीन भावना के साथ बड़ा होता है. मैं जब 12 साल की थी तब मुझे लोगों द्वारा बताया गया कि मैं अपनी स्किन के कारण बदसूरत हूं. ऐसे कमेंट्स भारत के लोग करते हैं, जबकि हम सभी भारतीय मुख्य रूप से ब्राउन कलर के ही होते हैं.'

'मुझे दुख है कि...'

मैं बदसूरत हूं...' जब शाहरुख की बेटी सुहाना खान का छलका दर्द, सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे लोग

सुहाना ने इस मुद्दे पर दुख जताया था और लिखा था, 'मुझे दुख है कि अगर सोशल मीडिया इंडियन मैचमेकिंग या यहां तक कि आपकी खुद की फैमिली ने भी आपको आश्वस्त किया है कि अगर आप 5"7 (हाइट) और आपका कलर साफ नहीं है तो आप सुंदर नहीं हैं. मैं 5"3 की हूं और ब्राउन कलर की हूं. इसके बाद भी मैं खुश हूं और आपको भी होना चाहिए.'

ये भी पढ़ें: पापा शाहरुख खान की वजह से मिलने वाली अटेंशन से नफरत करती हैं सुहाना खान, सालों पहले किया था खुलासा

'किंग' में नजर आएंगी सुहाना खान

सुहाना 2019 में फिल्म 'द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू' में काम कर चुकी हैं. ये 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2023 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द आर्चीज' (The Archies) से बॉलीवुड डेब्यू किया था. वहीं अब वो अपने पिता की फिल्म 'किंग' से थिएट्रिकल डेब्यू करेंगी. ये फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan शाहरुख खान
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं बदसूरत हूं...' जब शाहरुख की बेटी सुहाना खान का छलका दर्द, सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे लोग
'मैं बदसूरत हूं...' जब शाहरुख की बेटी का छलका दर्द, सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे लोग
बॉलीवुड
India at 2047: किरदारों को नहीं स्क्रिप्ट को चुनते हैं मनोज बाजपेयी, बोले - 'जितना मैं अपने आपको सताता हूं, उतना मजा आता है'
India at 2047: किरदारों को नहीं स्क्रिप्ट को चुनते हैं मनोज बाजपेयी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 76: OTT रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' बना पाएगी ये तगड़ा रिकॉर्ड? बस चाहिए 1.12 करोड़
ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' बना पाएगी ये तगड़ा रिकॉर्ड? बस चाहिए 1.12 करोड़
बॉलीवुड
Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को 'दृश्यम 3' ने किया गजब कमाल, 'राजा शिवाजी'- 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ी 'ऑब्सेशन' जाने- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंगलवार को 'दृश्यम 3' ने किया गजब कमाल, 'ऑब्सेशन' ने भी दिखाया दम, जाने- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Firing at Khan Sir Coaching Center: जहां खान सर के कोचिंग पर हुआ हमला वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ में सब बह गया! | Jammu Kashmir | Weather News | IMD
Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
बिहार
खान सर के कोचिंग पर हमले में हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
खान सर के कोचिंग पर हमले में हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
इंडिया
Karnataka CM Oath: 'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
स्पोर्ट्स
Explained: वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 15 साल की उम्र में 72 छक्कों का कमाल और माइंडसेट मैनेजमेंट की पूरी कहानी
वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 72 छक्कों और माइंडसेट मैनेजमेंट की कहानी
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
फैशन
Indian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
एग्रीकल्चर
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget