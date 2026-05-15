बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं. 90 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग, खूबसूरती और दमदार डांस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माधुरी आज भी फैंस के दिलों में राज करती हैं. हालांकि जब उनका करियर ऊंचाइयों पर था, तब उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और अमेरिका में साधारण जिंदगी जीने लगी. शादी के समय डॉ. नेने को माधुरी की स्टारडम का अंदाजा तक नहीं था क्योंकि उन्होंने उनकी कोई फिल्म भी नहीं देखी थी और यही बात एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पसंद आई थी.

रिसेप्शन में हैरान हुए थे डॉ. नेने

एक पुराने इंटरव्यू में, जब माधुरी सिमी ग्रेवाल के शो 'Rendezvous with Simi Garewal' में पहुंचीं, तब उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की थी. जब सिमी ने उनसे पूछा कि नेने को कब अहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी स्टार हैं, तो माधुरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी वेडिंग रिसेप्शन में उन्हें इसका एहसास हुआ. वो हैरान होकर कह रहे थे 'ओह माय गॉड, यहां इतने सारे लोग हैं.' तब मैंने उनसे कहा कि लाइन यहां खत्म नहीं होती, वहां तक जाती है. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी स्टार हूं. वो बस इतना जानते थे कि मैं भारत में एक स्टार हूं, लेकिन उन्होंने कभी उसका असर महसूस नहीं किया था.'

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बॉलीवुड फिल्में नहीं देखी हैं...

माधुरी ने आगे बताया कि नेने का जन्म लंदन में हुआ था और वो अमेरिका में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें बॉलीवुड सितारों के बारे में ज्यादा पता नहीं था. हमारी शादी के रिसेप्शन में वो सिर्फ अमिताभ बच्चन को पहचान पाए थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में फिल्म 'अमर अवर एंथनी' देखी थी. मैं और उनकी मां उन्हें मेरी एक फिल्म और गाना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बोले क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? चलो बाहर चलते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा बॉलीवुड फिल्में नहीं देखी हैं. उनकी सोच और पसंद थोड़ी अलग है, लेकिन उन्हें देवदास बहुत पसंद आई थी.'

2011 में भारत लौटी थीं माधुरी

बता दें कि माधुरी दीक्षित शादी के बाद साल 1999 में अमेरिका शिफ्ट हो गई थीं और करीब एक दशक तक डेनवर, कोलोराडो में रहीं. उन्होंने अपने परिवार और दोनों बेटों की परवरिश पर ध्यान दिया. साल 2007 में उन्होंने फिल्म 'आजा नचले' से बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई. इसके बाद 2011 में वो अपने पति के साथ वापस भारत आ गईं. वहीं, 2014 में आई फिल्म 'डेढ़ इश्किया' से उनके करियर की दोबारा की शानदार शुरुआत हुई. इसके बाद वो कलंक, गुलाब गैंग, भूल भुलैया 3 जैसी फिल्मों में नजर आईं. अब वो अपनी अगली फिल्म 'मां बहन' की रिलीज की तैयारी में हैं, जो 12 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

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