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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम पर गर्व है...', कान्स को लेकर ट्रोल हो रही आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, टीवी एक्टर्स ने भी किया सपोर्ट

'तुम पर गर्व है...', कान्स को लेकर ट्रोल हो रही आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, टीवी एक्टर्स ने भी किया सपोर्ट

Cannes Film Festival 2026: आलिया भट्ट के कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 लुक्स सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. हालांकि इंटरनेशनल पैपराजी के इग्नोर करने की खबरों सोनू सूद समेत कई सितारे सपोर्ट में आए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 May 2026 04:07 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 का हिस्सा बनीं, जिसमें उन्होंने अपने फैशन और लुक से सभी को बहुत इंप्रेस किया. हालांकि एक वीडियो ने फैंस के बीच हलचल मचाई, जिसमें इंटरनेशनल पैपराजी ने आलिया को नजरंदाज किया. लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और टीवी इंडस्ट्री से कुछ कलाकारों ने आलिया का सपोर्ट करते हुए पोस्ट शेयर किया. 

सपोर्ट में उतरे सोनू सूद

हाल ही में सोनू सूद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'जब हमारे देश का कोई इंसान इंटरनेशनल मंच पर पहुंचता है, तो वो गर्व का पल होना चाहिए, ना कि उसमें कमियां ढूंढने का मौका. हर उपलब्धि को खास बनने के लिए कैमरों, हेडलाइंस या अजनबियों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती. वहां खड़े होकर अपने काम को पूरी गरिमा और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. आज की दुनिया ट्रोलिंग में ज्यादा उलझी हुई है, लेकिन हमें लोगों का हौसला बढ़ाना चुनना चाहिए. क्योंकि जो लोग अपने सपनों को पूरा करने में लगे होते हैं, उनके पास दूसरों को नीचे गिराने का वक्त नहीं होता. चमकते रहो मेरे दोस्त... सही लोगों ने तुम्हारी चमक जरूर देखी है.'

अली गोनी ने किया रिएक्ट

इसके अलावा टीवी एक्टर अली गोनी ने लिखा, 'ये दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही उस इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जिसने इतनी मेहनत करके भारत को ग्लोबल मंच पर पहचान दिलाई है. आलिया भट्ट ने वो मुकाम हासिल किया है, जिसके बारे में बहुत लोग सिर्फ सपना देखते हैं. कांस में उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस और गर्व के साथ हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है. उनका मजाक उड़ाने और ट्रोल करने की बजाय हमें उन लोगों का जश्न मनाना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, जो इंटरनेशनल स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं.'

तुम पर गर्व है...', कान्स को लेकर ट्रोल हो रही आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, टीवी एक्टर्स ने भी किया सपोर्ट

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ग्लोबल पीआर एनालिस्ट बन गए हैं...

वहीं राहुल वैद्य ने भी लिखा, 'मजेदार बात ये है कि जिन लोगों ने खुद जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया, वो रातों-रात फैशन क्रिटिक, कांस एक्सपर्ट और ग्लोबल पीआर एनालिस्ट बन गए हैं. कम से कम आलिया भट्ट वहां दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर भारत को रिप्रेजेंट तो कर रही हैं. हर पल को चीखती भीड़ और दिखावटी हाइप की जरूरत नहीं होती, ताकि किसी की अहमियत साबित की जा सके. असली सितारे ध्यान मांगते नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से खुद ही सबका ध्यान खींच लेते हैं.'

तुम पर गर्व है...', कान्स को लेकर ट्रोल हो रही आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, टीवी एक्टर्स ने भी किया सपोर्ट

पिछले साल किया था डेब्यू 

बता दें कि 'कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट दूसरी बार रेड कार्पेट पर वॉक किया है. उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में पीच गाउन, भारत पेवेलियन में आइवरी सिल्क साड़ी-गाउन और फिल्म 'La Vie d’Une Femme' की स्क्रीनिंग में ब्लू सिंड्रेला-स्टाइल गाउन पहना था. उनके एलिगेंट लुक ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. पिछले साल ही वो ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर कांस में डेब्यू किया था. 

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Published at : 15 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Sonu Sood Alia Bhatt Cannes Film Festival 2026
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