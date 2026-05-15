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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमाधुरी दीक्षित की पुराने दिनों की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख आप भी नहीं हटा पाएंगे नजरें

माधुरी दीक्षित की पुराने दिनों की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख आप भी नहीं हटा पाएंगे नजरें

Madhuri Dixit Birthday: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. आज एक्ट्रेस 59 साल की हो गई हैं. माधुरी दीक्षित अपनी जवानी के दिनों में गजब ढाती थीं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 May 2026 04:09 PM (IST)
Madhuri Dixit Birthday: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. आज एक्ट्रेस 59 साल की हो गई हैं. माधुरी दीक्षित अपनी जवानी के दिनों में गजब ढाती थीं.

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिनकी खूबसूरती और अदाओं का जादू 90 के दशक से आज तक कायम है. उनकी 90 के दशक की पुरानी तस्वीरों में उनकी मासूमियत और सादगी देखते ही बनती है. आज वो अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी पुरानी तस्वीरें.

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माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई को साल 1967 में मुंबई हुआ था. एक्ट्रेस अब 59 साल की हो गई हैं. इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी.
माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई को साल 1967 में मुंबई हुआ था. एक्ट्रेस अब 59 साल की हो गई हैं. इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी.
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अपने दौर में माधुरी दीक्षित ने सबको दीवाना बना रखा था. उन्होंने साल 1984 में फिल्म 'अबोध' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
अपने दौर में माधुरी दीक्षित ने सबको दीवाना बना रखा था. उन्होंने साल 1984 में फिल्म 'अबोध' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
Published at : 15 May 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit

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