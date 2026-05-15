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माधुरी दीक्षित की पुराने दिनों की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख आप भी नहीं हटा पाएंगे नजरें
Madhuri Dixit Birthday: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. आज एक्ट्रेस 59 साल की हो गई हैं. माधुरी दीक्षित अपनी जवानी के दिनों में गजब ढाती थीं.
माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिनकी खूबसूरती और अदाओं का जादू 90 के दशक से आज तक कायम है. उनकी 90 के दशक की पुरानी तस्वीरों में उनकी मासूमियत और सादगी देखते ही बनती है. आज वो अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी पुरानी तस्वीरें.
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Published at : 15 May 2026 04:09 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion