व्हाइट वेडिंग के बाद नुपुर सेनन ने स्टेबिन बेन संग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी, बारात में जमकर किया डांस
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने पहले क्रिश्चियन वेडिंग की और फिर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.
एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 11 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए. कपल ने दो रीति-रिवाज से शादी की. पहले उन्होंने क्रिश्चियन वेडिंग की. व्हाइट वेडिंग की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. फोटोज में दोनों एक-दूसरे को लिप किस करते हुए नजर आए.
नुपुर-स्टेबिन की शादी
इसके बाद उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. हिंदू रीति-रिवाज से शादी के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. नुपुर और स्टेबिन ने उदयपुर में शादी की. इस शादी के लिए नुपुर ने रेड लहंगा पहना. वहीं स्टेबिन व्हाइट शेरवानी कैरी की. स्टेबिन ने अपनी बारात में भी जमकर डांस किया. सोशल मीडिया पर उनकी शादी के वीडियो चर्चा में बने हैं. नुपुर और स्टेबिन को एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा गया. पति-पत्नी बनने के बाद दोनों बहुत खुश थे.
बता दें कि नुपुर-स्टेबिन की शादी के फंक्शन 9 जनवरी से शुरू हो गए थे. उनकी मेहंदी-हल्दी के वीडियोज सामने आए थे. नुपुर का संगीत तो काफी चर्चा में रहा था. इस संगीत में कृति ने खूब डांस किया. उन्होंने बहन नुपुर के साथ भी डांस किया. बड़े-बड़े स्टार्स ने इस शादी में परफॉर्म किया था. कृति का संगीत वाला लुक सुर्खियों में रहा था. उन्होंने वन स्ट्रैप लहंगा पहना था.
नुपुर की शादी में पहुंचे ये स्टार्स
इसके बाद व्हाइट वेडिंग में नुपुर ने व्हाइट गाउन पहना था. वहीं स्टेबिन ने व्हाइट टक्सिडो कैरी की थी. कृति को स्काई ब्लू कलर के गाउन में देखा गया. कृति वन शोल्डर गाउन में गॉर्जियस लग रही थीं. इस वेडिंग में कृति के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी नजर आए थे. शादी में मौनी रॉय और दिशा पाटनी भी पहुंची थी. उन्होंने शादी से जमकर पिक्स शेयर की.
मालूम हो कि नुपुर और स्टेबिन प्रोफेशनली कनेक्ट हुए थे. इसके बाद उनके बीच दोस्ती हुई और फिर वो प्यार में पड़े.
