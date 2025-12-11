एक्सप्लोरर
Kis Kisko Pyaar Karoon 2: 'धुरंधर' की सुनामी के बीच कपिल शर्मा की फिल्म कमा सकती है खूब सारा पैसा, जानें वजह
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office: कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' ओपनिंग डे पर 'धुरंधर' के सामने किन वजहों से टिकी रह सकती है? यहां जानिए सारी वजहें.
कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म का रिलीज डे ऐसा है कि न चाहते हुए भी फिल्म ओपनिंग डे पर ही इस साल की सबसे बड़ी धमाका फिल्म 'धुरंधर' से सीधे-सीधे कंपटीशन में आ गई है.
इसके बावजूद ये फिल्म कपिल शर्मा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसकी कई वजहें हैं तो चलिए जान लेते हैं उन सबके बारे में-
'किस किसको प्यार करूं 2' का क्या होगा 'धुरंधर' के सामने?
- 'धुरंधर' हर दिन 25 करोड़ के ऊपर कमा रही है और फिल्म की कमाई कल सेकेंड वीकेंड में और भी बढ़ सकती है. ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसका नुकसान 'किस किसको प्यार करूं 2' को हो सकता है. हालांकि, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो इस फिल्म के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती हैं.
- फिल्म का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन कोईमोई के मुताबिक 1.5-2.5 करोड़ रुपये है. फिल्म का बजट एशियानेट न्यूज के मुताबिक करीब 16 करोड़ रुपये का है. अगर फिल्म ओपनिंग डे पर 2.5 करोड़ के आसपास कमा लेती है तो सैटरडे और फिर संडे को फिल्म का कलेक्शन छुट्टियों की वजह से बढ़ सकता है जो इसे पहले वीकेंड में ही 7-8 करोड़ तक पहुंचा सकती है.
- अगर फिल्म लोगों को पसंद आई और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो हो सकता है कि फर्स्ट वीकेंड ही ये 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाए. इसका ताजा उदाहरण 'तेरे इश्क में' है. 'धुरंधर' के आने के बावजूद इस फिल्म ने अपने बेहतरीन कंटेंट की वजह से कमाई जारी रखी और अब भी हर दिन 2 करोड़ के ऊपर कमा रही है.
View this post on Instagram
- फिल्म 2015 में आई कपिल शर्मा की हिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सेकेंड पार्ट है. कपिल शर्मा हैं इस फिल्म में और यही बात फिल्म को और बड़ा बनाती है क्योंकि कपिल शर्मा की अपनी फैन फॉलोविंग है.
- उनकी 10 साल पहले आई इस फिल्म के पहले पार्ट ने सैक्निल्क के मुताबिक 49.98 करोड़ कमाए थे जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो इसके सेकेंड पार्ट को देखने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं जो फिल्म के लिए अच्छी बात हो सकती है.
'किस किसको प्यार करूं 2' के बारे में
इस फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी और मनजोत सिंह जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म का डायरेक्शन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है.
