'धुरंधर' का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. 'धुरंधर' हर रोज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है और नए रिकॉर्ड बना रही है. दुनिया भर में फिल्म का डंका बज रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब 'धुरंधर' ने आमिर खान की हिट फिल्म को पछाड़ दिया है और 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब आ गई है.

'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को पर्दे पर आए एक हफ्ता हो गया है. अब 'धुरंधर' 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 274.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' ने 'सितारे जमीन पर' को पछाड़ा

आमिर खान स्टारर फिल्म 'सितारे जमीन पर' इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म 44 दिनों तक थिएटर्स में लगी रही और इस दौरान फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 268.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 'धुरंधर' ने महज 6 दिनों में इस आंकड़े को पार कर लिया है. अब रणवीर सिंह की फिल्म का अगला टारगेट हाउसफुल 5 है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 292.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर' का बजट और स्टार कास्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' का बजट 250 करोड़ रुपए है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ फिल्म ने अपना बजट वसूल कर लिया है. हालांकि अभी 'धुरंधर' हिट साबित नहीं हुई है. हिट कहलाने के लिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बजट से दोगुना कमाना होगा.

'धुरंधर- पार्ट 2' कब रिलीज होगी?

'धुरंधर' की रिलीज के साथ फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस हो गया है. फिल्म के आखिर में 'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट बताई गई है जिसके मुताबिक ये 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.