बॉलीवुड के पसंदीदा कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फरवरी 2023 में शादी की थी. इसके बाद जुलाई 2025 में दोनों ने अपनी बेटी सरायाह का वेलकम किया. मां बनने के बाद कियारा अपनी मदरहुड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और अब धीरे-धीरे फिर से काम पर लौट रही हैं. एक्ट्रेस जल्द ही यश के साथ फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी. हाल ही में एक इंटरव्यू में कियारा ने अपनी पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उन्होंने कई इमोशनल बदलाव महसूस किए और उस मुश्किल दौर में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनका पूरा साथ दिया.

पोस्टपार्टम दौर को याद कर इमोशनल हुईं कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी बेटी के जन्म के बाद की जिंदगी को लेकर बात करते हुए काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. कियारा ने मदरहुड को एक ऐसा अनुभव बताया जिसने उनकी सोच, इमोशंस और पहचान तक बदल दी.

पोस्टपार्टम दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मां बनने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसी होती है.' कियारा आडवाणी ने बताया कि मां बनने के करीब छह महीने बाद उन्होंने पहली बार खुद के इमोशंस और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना शुरू किया. एक्ट्रेस ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को पहले रखती आई थीं, लेकिन मदरहुड ने उन्हें खुद से दोबारा जुड़ने और अपनी फीलिंग्स को समझने का मौका दिया.

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कियारा आडवाणीने कहा, 'आपको एहसास होता है कि आप हर किसी के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं कि खुद के साथ रिश्ते को ही भूल जाते हैं. खुद से क्या कहना है, अपनी फीलिंग्स को कैसे समझना है. मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली इंसान रही हूं. लेकिन मेरी बेटी के जन्म के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो ये था कि मुझे आखिरकार खुद के साथ उस रिश्ते को मजबूत करने का समय मिला, और शायद ये सबसे अच्छी बात रही.'

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया साथ

उन्होंने इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा के सपोर्ट के बारे में भी बात की. कियारा ने बताया कि बिजी शेड्यूल के बावजूद सिद्धार्थ हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश करते थे. एक्ट्रेस ने कहा कि बेटी के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में वो बेहद इमोशनल हो गई थीं और छोटी-छोटी बातों पर भी रो पड़ती थीं.

कियारा आडवाणी ने बताया कि उस समय सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी एक फिल्म के प्रमोशन में काफी बिजी थे, लेकिन इसके बावजूद वह उनके लिए समय निकालते थे. उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ अक्सर काम खत्म करने के बाद देर रात उनकी मां के घर उनसे मिलने पहुंच जाते थे ताकि वो उनके साथ समय बिता सकें.

कियारा आडवाणी ने याद करते हुए कहा, 'शुरुआती दिनों में मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी. छोटी-छोटी बातें भी मुझे रुला देती थीं, जिन पर अब हम हंसते हैं. डॉक्टर की सलाह पर सिद्धार्थ मल्होत्रा मुझे हर रात ड्राइव पर लेकर जाने लगे. यह बहुत छोटी-सी चीज थी, लेकिन इससे मुझे घर से बाहर निकलने, ताजी हवा लेने और उस भारी रूटीन से थोड़ा बाहर आने में मदद मिली.'

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